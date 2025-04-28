南投名間八卦山旱灌蓄水池改善工程 開工

南投名間鄉八卦山旱灌蓄水池韌性提升工程，28日舉行開工動土典禮。（記者張協昇攝）

2025/04/28 15:09

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉八卦山旱灌設施，在中央及地方通力合作下，編列4.99億元經費進行改善工程，其中P3、P7蓄水池韌性提升工程，今（28日）開工動土，預計12月底前完工，以提升儲水及供水效益，改善農民用水之苦。

名間鄉長陳翰立表示，名間鄉八卦山台地，主要以茶、鳳梨、火龍果等作物為大宗，更是國內茶葉最大產區，惟因灌溉水不足，農民長期以來飽受高水價之苦，目前農民若向水商購水灌溉，每度要價約在26至27元之間，公所希望藉由建置完善旱灌系統，促使業者降價至每公升約20元，盼在物價高漲時代，降低農民生產成本。經前立法委員蔡培慧任內透過「擴大灌溉服務農田水利設施更新改善計畫」，爭取4.99億元經費進行名間灌溉區設施改善工程，其中P17備援水井已完工，P15、P17蓄水池韌性提升工程以及投29縣道下方輸水管線與蓄水設施等改善工程，已由農業部農田水利署彰化管理處陸續發包施工或辦理發包中，P3、P7蓄水池韌性提升工程，則由公所負責發包，共投入經費5377萬元，中央補助4731萬餘元，其餘經費由公所編列配合款。

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陳翰立表示，位於新厝村的P7蓄水池，主要針對現有營運中的水池補強防水布及設置機電工程，改善提升原有蓄水及供水效益。至於埔中村的P3蓄水池現地為老舊混凝土型式蓄水池，土砂淤積及水質優養化嚴重，池體已破損且無穩定水源供應，無法有效提供灌溉用水，此次工程針對水池池底及周邊池壁改善並加強防水保護，搭配新近完工的備援深水井，回復原有蓄水池功能。

陳翰立強調，惟埔中村因位於制高點，送水較困難，向業者購水費用相對也較高，仍須中央儘速協助進行機電設備及佈管等改善，才能提供灌區內農民更穩定且更便宜的灌溉用水。

名間鄉長陳翰立表示，位於埔中村的P3蓄水池將進行池底、周邊池壁改善及加強防水保護等工程，回復原有蓄水功能。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉是國內茶葉生產重鎮，惟因位於八卦山台地，灌溉水不足，農民飽受高水價之苦。（記者張協昇攝）

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