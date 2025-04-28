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    白沙屯媽祖進香 彰化警力人數部署較大甲媽少3分之2

    今年白沙屯媽祖進香，彰化警力人數部署曝光，較大甲媽遶境時少3分之2。（資料照）

    今年白沙屯媽祖進香，彰化警力人數部署曝光，較大甲媽遶境時少3分之2。（資料照）

    2025/04/28 14:27

    〔記者湯世名／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖今年南下北港徒步進香，將於5月1日深夜出發，3日抵達北港，預計2日通過彰化縣海線，返程走山線，彰化警方來程規劃警力250名、返程500名，共將出動750名警力維安，與大甲媽遶境時部署2558人，少了3分之2；警方對此表示，白沙屯媽祖進香較著重於交通維護，與大甲媽遶境時護轎需動用較多警力不同。

    白沙屯拱天宮今年進香去程前往雲林縣北港朝天宮，仍然是急行軍，加上回程時間共10天9夜。去年「粉紅超跑」南下進香走山線，回程走海線，因此依往年經驗，今年南下進香去程應該會走海線，回程則走山線。在5月1日深夜11點25分起駕後，依腳程計算，2日早上8點就殺到清水，中午12點抵達彰化縣伸港福安宮，傍晚到芳苑福海宮，預計深夜10點跨境進入雲林縣崙背鄉；5月3日清晨4點至5點之間出發，上午10點到北港北辰派出所，11點殺到北港朝天宮。

    彰化縣警力部署曝光，依據縣警局規劃，今年白沙屯媽祖來程時將部署250名警力，返程則部署500名警力，總計來、返程共將出動750名警力，警力部署比去年多50人。

    縣警局保安科指出，白沙屯媽祖鑾轎路線飄忽不定，因應白沙屯媽祖進香活動規劃的時辰及路線不確定性，來程預估自台中海線進入彰化，經本縣進入雲林；返程自西螺大橋或彰雲大橋北上進入彰化縣走山線，經彰化進入台中。相關警力部署隨狀況滾動式修正。

    以往白沙屯媽祖進香，彰化警方均著重在交通方面部署。（資料照）

    以往白沙屯媽祖進香，彰化警方均著重在交通方面部署。（資料照）

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