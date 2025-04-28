為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    OT案官司中！ 彰化清水岩露營區5/1起免費開放 能玩區域有這些

    彰化縣社頭鄉清水岩露營區將於5月1日起免費開放，泡腳賞景一次滿足。（圖縣府提供）

    彰化縣社頭鄉清水岩露營區將於5月1日起免費開放，泡腳賞景一次滿足。（圖縣府提供）

    2025/04/28 14:35

    〔記者張聰秋／彰化報導〕避免變成「蚊子園」！彰化縣社頭鄉清水岩溫泉露營區因OT案破局，由縣府與委外經營的「清水匯」公司對簿公堂中，但縣府不等訴訟結果，今天（28日）宣布，將在5月1日勞動節當天，重新免費開放園區使用，盼讓民眾連假有去處，也讓荒廢危機暫時解除。

    清水岩露營區過去以地熱泉著稱，縣府投入大量資源興建溫泉湯屋與露營設施，2022年委託「清水匯」經營，未料因湯屋溫泉水量銳減，雙方發生糾紛。縣府認定多項設施涉及違建，裁罰3530萬元並強制終止契約，去年底正式接管，但業者怒批縣府鴨霸、黑箱作業，提起訴願與行政訴訟，甚至揚言國賠，這起OT案目前仍纏訟中。

    縣府城市暨觀光發展處指出，目前園區已全面檢修整理完畢，自5月1日起，每週二到週日上午9時至下午5時開放，週一則休園清潔與維護，開放範圍包含泡腳池、觀景台、大草坪、階梯表演場與風雨操場等戶外空間，不收門票，民眾可以免費入園遊憩。

    清水岩露營園區已全面檢修整理完畢，自5月1日起，每週二到週日上午9時至下午5時開放。（圖縣府提供）

    清水岩露營園區已全面檢修整理完畢，自5月1日起，每週二到週日上午9時至下午5時開放。（圖縣府提供）

    清水岩露營區以地熱泉著稱，泡腳池甚受歡迎。（圖縣府提供）

    清水岩露營區以地熱泉著稱，泡腳池甚受歡迎。（圖縣府提供）

    重新恢復開放範圍包含泡腳池、觀景台、大草坪、階梯表演場與風雨操場等戶外空間。（圖縣府提供）

    重新恢復開放範圍包含泡腳池、觀景台、大草坪、階梯表演場與風雨操場等戶外空間。（圖縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播