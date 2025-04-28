OT案官司中！ 彰化清水岩露營區5/1起免費開放 能玩區域有這些

彰化縣社頭鄉清水岩露營區將於5月1日起免費開放，泡腳賞景一次滿足。（圖縣府提供）

2025/04/28 14:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕避免變成「蚊子園」！彰化縣社頭鄉清水岩溫泉露營區因OT案破局，由縣府與委外經營的「清水匯」公司對簿公堂中，但縣府不等訴訟結果，今天（28日）宣布，將在5月1日勞動節當天，重新免費開放園區使用，盼讓民眾連假有去處，也讓荒廢危機暫時解除。

清水岩露營區過去以地熱泉著稱，縣府投入大量資源興建溫泉湯屋與露營設施，2022年委託「清水匯」經營，未料因湯屋溫泉水量銳減，雙方發生糾紛。縣府認定多項設施涉及違建，裁罰3530萬元並強制終止契約，去年底正式接管，但業者怒批縣府鴨霸、黑箱作業，提起訴願與行政訴訟，甚至揚言國賠，這起OT案目前仍纏訟中。

請繼續往下閱讀...

縣府城市暨觀光發展處指出，目前園區已全面檢修整理完畢，自5月1日起，每週二到週日上午9時至下午5時開放，週一則休園清潔與維護，開放範圍包含泡腳池、觀景台、大草坪、階梯表演場與風雨操場等戶外空間，不收門票，民眾可以免費入園遊憩。

清水岩露營園區已全面檢修整理完畢，自5月1日起，每週二到週日上午9時至下午5時開放。（圖縣府提供）

清水岩露營區以地熱泉著稱，泡腳池甚受歡迎。（圖縣府提供）

重新恢復開放範圍包含泡腳池、觀景台、大草坪、階梯表演場與風雨操場等戶外空間。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法