高鐵新竹站大改造！ 東側動線優化年底完工 西側將闢地下2F轉運站

立法院交通委員會今（28）日前往新竹考察多項重大交通建設，於高鐵新竹站聽取鐵道局和高鐵公司簡報。（記者廖雪茹攝）

2025/04/28 14:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕高鐵新竹站將大改造！立法院交通委員會今（28）日前往新竹考察多項重大交通建設，其中，高鐵新竹站東側站區斥資1.9億元優化動線，今年底完工後，大小客車動線將分流，臨停上客區擬改至P3停車場；西側基地開發案分兩個階段進行，未來將結合大新竹輕軌計畫及台鐵六家車站，形成高鐵、台鐵及輕軌的「3鐵共構」系統，增設地下2F轉運站，以中巴及計程車載運旅客，工程預計今年中開工。

包括立委林國成、林思銘、徐欣瑩及竹縣民意代表，今早先在高鐵新竹站，聽取鐵道局長楊正君和高鐵公司簡報。據高鐵公司簡報，新竹站東側4號出入口前，針對現況臨停上客區空間不足影響車流及大小客車產生交織等問題，動線優化後，另新闢客運轉站並設置獨立出入口，讓現行下客區為小客車專屬空間，有效分流大小客車；同時，將新闢P3臨停上客區，增加車位及調整車道，行人遮雨棚也配合延長至P3，提供旅客舒適且安全空間。

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交通部長陳世凱表示，高鐵新竹站1天可達4萬人次，規模與桃園站相當但站區卻不若桃園，因此自2019年著手動線優化改善，因遇疫情等因素延宕，去年重新招標後7月開工，但總經費從5千萬飆漲到現在1億9千萬，希望今年如期完工，應加強民眾臨停區動線的宣導。

另因應汽機車進出高鐵新竹站壅塞情形，研議站區西側新闢道路的可行性。據簡報，鐵道局2023年1月已與宏匯竹高公司簽約辦理西側專一基地的開發經營，交通規劃配合整體開發分兩階段進行，第一階段已通過都審，將以車流地下化方式，於B2層地下停車場東側規劃臨停接駁區以及人行轉乘動線通往台鐵和高鐵，以取代高鐵站西側路面進站功能。

第一階段工程預計今年7月開工、2027年底完工，未來第二階段都審，將再增加小客車臨停席位。至於西側是否新闢道路，因基地需配合輕軌規劃方案留設空間，暫保留現況。

考察團稍後前往新竹區監理所，討論台68線銜接國道系統、台3線竹東段交通號誌改善，以及五楊高架延伸至頭份段計畫等工程案。

立法院交通委員會今（28）日前往新竹考察多項重大交通建設，於高鐵新竹站聽取鐵道局和高鐵公司簡報。（記者廖雪茹攝）

高鐵新竹站東側站區斥資1.9億元優化動線，今年底完工後，大小客車動線將分流，臨停上客區擬改至P3停車場。（記者廖雪茹攝）

高鐵新竹站西側基地開發案分兩個階段進行，未來將結合大新竹輕軌計畫及台鐵六家車站，形成高鐵、台鐵及輕軌的「3鐵共構」系統，增設地下2F轉運站，工程預計今年中開工。 （記者廖雪茹攝）

交通部長陳世凱（持麥克風者）表示，高鐵新竹站動線優化工程進度超前，希望第三季完成，他並叮嚀加強民眾臨停區動線的宣導。 （記者廖雪茹攝）

交通部長陳世凱（持麥克風者）表示，高鐵新竹站動線優化工程進度超前，希望第三季完成，他並叮嚀加強民眾臨停區動線的宣導。 （記者廖雪茹攝）

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