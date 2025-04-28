客家大院飄「四月雪」 苗縣揪你賞桐、嚐新住民美食

客家大院桐花綻放。（圖由縣府提供）

2025/04/28 14:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣客家大院，園區有上千棵油桐樹，縣府委外由姜太公道場營運，隨著桐花綻放成為雪白浪漫的仙境。為迎接今年桐花季，園區推出「伯公仔桐花嘉年華」，縣府歡迎大家造訪賞桐，參拜兩百年歷史的土地公並享用新住民販售的異國美食小吃。

縣長鍾東錦與縣府文觀局長林彥甫、原住民族及族群發展處長盧曉鈴今（28）日赴客家大院推廣桐花季。鍾東錦表示，今年縣府與新住民協會攜手合作，邀請來自各國的新住民朋友設攤，推出多元文化的異國美食饗宴。從泰式料理、印尼、蒙古名產、四川麻辣滷味到南洋甜品，滿足大眾口味。

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此外，園區也精心規劃農特產品展售、特色服裝體驗，融合客家、宗教與異國風情，超過30攤的假日市集，讓賞花不只是賞景，更是一次深入文化、多元交流的旅程。

目前投入遊覽車商品行銷的資深藝人馬妞也受邀出席活動。馬妞指出，客家大院交通便利，占地15公頃，依山傍水，環境優美，整體造景設計融合宗教元素，為全台最大的宗教文化園區，桐花季也恰好遇上「三月瘋媽祖」，每年皆湧進各地參與媽祖遶境的香客前來「會香」、鑽轎腳祈福，已全力推動遊覽車到此踩點，共同活絡地方經濟。

道場主席羅世新強調，前幾年桐花大都是在4月初便盛開，今年花期雖受氣候影響延遲近2週，但花況更勝以往。客家大院今年以「伯公仔桐花」為桐花季主題，強調客庄信仰中的土地公文化。園區內除了可參拜200年歷史的土地公，也能至前方的龍泉蓮花許願池祈福；一旁的天地財庫則以傳統客家米倉造型設計，供奉著神農大帝、文財神比干與武財神趙公明，遊客可免費領取「發財米」，祈求好運與財富到來。

客家大院門票全票200元、學生及老人優待票150元，門票可抵50元消費，苗栗縣民持證件免費入園。

縣長鍾東錦參觀新住民攤位。（圖由縣府提供）

苗栗縣客家大院，園區有上千棵油桐樹，縣府委外由姜太公道場營運，隨著桐花綻放成為雪白浪漫的仙境。（圖由縣府提供）

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