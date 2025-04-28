新北推職涯探索中心 代理教師工會：偏鄉代理教師成苦力

新北推職涯探索中心，全國代理暨代課教師產業工會今（28）日質疑，偏鄉代理教師成苦力。圖為工會理事長黃湘仙之前為代理教師發聲記者會。（圖擷取自黃湘仙臉書）

2025/04/28 14:38

〔記者林曉雲／台北報導〕新北市教育局近期推動設置「職涯探索中心」政策，全國代理暨代課教師產業工會今（28）日質疑，因未同步配置專責行政人力，業務直接轉嫁至偏鄉學校教師，加重既有超額的教學與行政負擔，新北市萬里國中半年內2位代理教師走人，凸顯基層長期累積的制度性壓力，與教育現場的沉痾，市府僅以「沒有行政加給」回應，工會批教育政策不該淪為官員拚政績工具，孩子的學習權益應受到最基本保障。

工會理事長黃湘仙表示，萬里國中在短短半年內流失2位代理教師，主因之一是極度不合理的工作分配，該校代理教師需1人包辦整個輔導處行政業務，每週超額授課12節，並承擔全新北市「海事職業試探」專案業務，即使負擔龐大，新北市政府卻回覆「本來就沒有行政加給」，未見任何勞動補償或合理人力調整，嚴重打擊基層教師的工作尊嚴與職場信任。

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黃湘仙指出，新北市近年大力推動各式「特色中心」與「教育亮點計畫」，表面上提升政績數字，但實際執行層層壓力卻完全由基層教師承受，特別是在偏鄉地區，教師本就身兼多職、負擔繁重，如今還必須硬性消化新的中心業務，嚴重壓縮教學準備與學生陪伴的時間，對教育品質造成無法忽視的負面影響。

此外，黃湘仙表示，為爭取局處資源與個人績效，許多校長積極接案卻忽視學校現場承載力，導致主任、組長、教師疲於奔命，不僅教學專業遭稀釋，師生關係也因行政業務壓力而間接受損，進一步惡化偏鄉教育資源的不平等現象。

工會呼籲新北市政府正視基層現場的真實處境，停止將教育政策工具化、政績化，應立即檢討各類「特色中心」業務推動模式，配套增補行政人力，合理分配教師工作，確保教師能專注於教學本質，讓教育真正回歸學生與學習，強調教育不是官員的升遷工具，教師不是政績數字的犧牲品，孩子的未來，需要的是一個專業且可長可久的教育環境。

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