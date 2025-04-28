連假必看！「2025春遊三鶯」5月活動大公開 享看展、茶席、小旅行

陶博館與甘樂文創攜手推出「花藝與藝術的對話」花藝體驗。（記者陳奕劭攝）

2025/04/28 14:12

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025春遊三鶯」即日起至6月1日登場，新北市立鶯歌陶瓷博物館5月起規劃母親節花藝、茶席與咖啡席體驗與文化小旅行等活動，各項活動陸續開放報名。詳情可至官網（https://www.springycm.com.tw）或官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

陶博館館長張啟文表示，「春遊三鶯」系列活動持續至6月1日，即日起至6月30日免費參加陶博館，並於6月1日前週末延長開館至晚間7點。李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊—獻給台灣的情書」展出包含灣生畫家立石鐵臣與多位台日藝術家充滿風土情懷的創作，邀請大家造訪三峽、鶯歌獨特的文化魅力與生活美學。

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陶博館表示，陶博館與甘樂文創將於5月10日至11日推出「花藝與藝術的對話」，引導學員從李梅樹大師畫作中擷取色彩靈感，創作出獨一無二的花藝作品，還可品嚐清香碧螺春冷泡茶與細緻茶乳捲。可至甘樂文創官網 （https://thecan.rezio.shop/zh-TW/product/MAYFLOWER） 報名。

陶博館指出，「茶席展演」體驗將於5月17日登場，邀請5位茶藝師引領觀眾欣賞泡茶工序與品茗。「咖啡席展演」5月18日登場，由5位咖啡師示範手沖咖啡，邀請民眾感受陶器與香氣交織出的春日韻味。參與者皆可帶回活動限定鶯歌燒陶杯，即日起開放報名，每日2場次，體驗價199元。

陶博館說，「陶時光－鶯歌漫步」將於5月24日登場，帶領民眾深入鶯歌街區、參觀陶博館特展，再由台灣工藝之家「摘星樓陶藝工坊」陶藝家李善愔帶領學員手作「鳥杯杯」，報名費799元；「藝時光－三峽漫步」5月25日登場，安排參觀李梅樹紀念館、走訪三峽老街並製作木雕杯墊，報名費499元，2場限定文化遊程皆於5月5日上午10點開放報名。

「藝時光－三峽漫步」走讀街區外，製作木雕杯墊，體驗古老工藝的獨特魅力。（記者陳奕劭攝）

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