駁二主題市集「花漾」 5/3繽紛開張

駁二藝術特區大勇區藝術廣場主題市集「花漾」，本週末（5月3日）下午2點將熱鬧開張。（圖由高市文化局提供）

2025/04/28 13:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕5月將迎來母親節和畢業旺季，駁二藝術特區大勇區藝術廣場打造主題市集「花漾」，本週末（5月3日）下午2點繽紛開張，安排有花藝設計、風味餐飲及花束包裝體驗課程，邀請民眾透過花朵傳遞內心祝福與感謝。

高市文化局長王文翠表示，駁二攜手高雄在地團隊「良い日（Yoi-hi）」共同策劃全新主題市集「花漾」，在大勇區藝術廣場打造1座溫室，邀請「光蒔 K.Scene」、「花是花飾・Flor Acces」、「川艸」3間風格鮮明的花藝品牌帶來繽紛的花藝創作，讓花不只是視覺美感的呈現，更成為人與人之間情感交流的浪漫語彙。

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響應青春設計節，「花漾」主題市集也和「艾瑞兒花藝Ariel's Flower」合作推出體驗課程，特別設計鮮花及乾燥花2款包裝花束，為初學者安排簡單易學的花束包裝體驗課；並邀請插畫家「J1」、「小怪家」、「Oliver 喜春寶妞設計工作室」，於共創2號基地現場創作似顏繪。

駁二也邀請應屆畢業生穿上學士服，挑選喜愛的花朵，為珍貴的校園時光繪製獨一無二的畢業紀念，另植栽選物店「小水坑 WOMB」與香氛品牌「Nudity fragrance」則將自然綠植與調香融入創作。

餐飲品牌「Mojito莫希朵」和「Y ing R.隱弄」則是將花入饌，融合花香與不同食材的味道，提供別具風味的花卉餐點及飲品。

文化局表示，駁二「花漾」市集本週六日（5月3、4日）下午2點至晚上7點登場，活動期間獨立音樂人「張淦勛 Giyu Tjuljaviya」、「阿丹玩球球Chill Adan」、「你太白了，去曬黑」及「LadyTrouble 草包小姐」等樂團，將在月光劇場輪番上陣演出，更多活動資訊及花藝課程報名請至駁二官網查詢。

駁二主題市集「花漾」安排有花藝設計、風味餐飲及花束包裝體驗課程，邀請民眾透過花朵傳遞內心祝福與感謝。（圖由高市文化局提供）

駁二「花漾」市集限定花束小卡。（圖由高市文化局提供）

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