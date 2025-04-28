「北港進香」列國家重要民俗 雲縣府、朝天宮推限量「進香旗」

縣府與北港朝天宮推出限量「乙巳年進香旗」，呼應北港進香獲文化部指定為國家重要民俗。（記者黃淑莉攝）

2025/04/28 14:22

〔記者李文德／雲林報導〕去年獲文化部列為國家重要民俗「北港進香」，自清代流傳至今，反映台灣媽祖信仰的重要影響力。其中最具代表性的「進香旗」，因應白沙屯媽祖進香北港朝天宮，縣府與朝天宮聯手推出限定版「乙巳年進香旗」，旗面以刺繡工法完成。縣府表示，進香旗只送不賣，即日至5月11日臉書留言就有機會抽中。

北港進香泛指全台各地宮廟、信眾前往北港朝天宮刈火、會香或參拜等，且北港進香是台灣媽祖信仰具代表性，且進香團數量最多的活動，每年的約有數千團進香團到朝天宮進香。

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縣府文觀處長陳璧君表示，北港進香歷史，依目前記載最早的文獻1814年「嘉慶19年彰化南瑤宮老大媽會合」，再根據道光年間一般古物「北港朝天宮進香旗（道光貳拾陸年款）」的物證，可推測其長達200年的歷史脈絡，2024年獲文化部指定為「國家重要民俗」。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，進香過程中最能代表人神之間情感及信仰交流的「進香旗」，是早年進香必備的信物之一，所有香燈腳人手一支進香旗，隨著媽祖一起刈火過爐，再帶回家中庇佑，深具信仰傳承意義。

陳璧君說，為呼應列為國家重要民俗，也迎接白沙屯媽祖進香至北港，與朝天宮攜手，今年首度推出限定版「乙巳年北港進香旗」，以刺繡工法精美製作而，更帶有北港朝天宮廟名與媽祖聖號，象徵百年香火，象徵著百年信仰的認同和記憶。

「進香旗只送不賣」文觀處表示，即日起至5月11日在臉書專頁「漫遊雲林」指定貼文tag2位好友，並留言「我想要乙巳年限定北港進香旗」，就有機會獲得，數量有限機會難得，另未來持續與朝天宮合作，年年推出不同的「北港進香文創小物」，作為國家級重要民俗的呼應。

縣府與北港朝天宮推出限量「乙巳年進香旗」，呼應北港進香獲文化部指定為國家重要民俗。（記者李文德攝）

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