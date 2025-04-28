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    三仙台岩鷺「黑白配」 生出3隻白寶寶

    黑色岩鷺親鳥餵食3隻白寶寶。（圖由鳥友提供）

    黑色岩鷺親鳥餵食3隻白寶寶。（圖由鳥友提供）

    2025/04/28 13:46

    〔記者黃明堂／台東報導〕東海岸三仙台燈塔附近最近出現了一窩岩鷺家族，令鳥友驚奇的是，這對親鳥一黑一白，黑白配生出了3隻白寶寶。鳥類專家表示，國內鮮少有岩鷺繁殖研究記錄，能夠近距離記錄到「黑白配」的巢位及育雛行為，彌足珍貴。

    來自美國的Robert Schafer與台灣籍作家妻子陳郁如，日前走到三仙台燈塔處，意外發現對面岩壁洞口1隻白色型岩鷺在餵3隻白色幼鳥，後來又出現1隻黑色的岩鷺，原本以為是要來搞破壞，沒想到是一家人。

    前往拍攝的陳姓鳥友表示，位於岩壁凹洞的岩鷺家族巢位，距離海平面約6、70公尺，黑白親鳥每天忙進出輪流哺育幼鳥，可能再過2天，3隻幼鳥就會離巢。

    農業部生物多樣性研究所合歡山研究中心主任姚正得表示，岩鷺有暗色型及白色型2種，白色型較少見，在台灣岩質的海岸線及離島都有牠們的蹤影，黑白配的情形也偶有發生，但是可以近距離觀察到牠們育雛的過程，則是相當罕見，至於為何3隻幼鳥都是白色型？或由於國內對岩鷺繁殖紀錄不太多，因此仍是個謎。

    黑色岩鷺與白色岩鷺共組家庭。（圖由鳥友提供）

    黑色岩鷺與白色岩鷺共組家庭。（圖由鳥友提供）

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