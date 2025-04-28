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    十分瀑布開放到下午6點 平溪線景點輕鬆暢玩

    觀瀑吊橋全平溪線上可與火車平行對望的吊橋，可欣賞火車駛過的風景。（新北觀旅局提供）

    觀瀑吊橋全平溪線上可與火車平行對望的吊橋，可欣賞火車駛過的風景。（新北觀旅局提供）

    2025/04/28 13:28

    〔記者陳奕劭／新北報導〕想去東北角遊玩的旅客注意！「十分瀑布公園」將於5月1日至9月30日延長開放1小時，早上9點開放入園，閉園時間延長至晚上6點，下午5點30分是最後入園時間，遊客可輕鬆從容探索十分瀑布的壯麗景緻與自然魅力。

    市府觀光旅遊局表示，十分瀑布被譽為「台灣尼加拉瀑布」，高達20公尺的垂簾型瀑布氣勢磅礡，在晴天陽光下折射出夢幻彩虹，每年吸引著許多國內外遊客前來；「十分友善步道」以平緩坡道取代階梯，使用輪椅的長者或者推著嬰兒車的父母都能漫遊山林、親近自然；「觀瀑吊橋」更是人氣打卡熱點，時常可見火車呼嘯而過，讓人快門按不停。

    欣賞壯麗的十分瀑布，不妨順遊十分老街與十分車站，觀旅局指出，漫步老街時，「火車門前過」是最經典風景。平溪線鐵路沿線的望古車站，車站周邊保有自然山林風貌，步行約10分鐘抵達望古瀑布，是避開人潮的私人秘境。

    觀旅局說明，探訪嶺腳車站可順遊嶺腳寮古道石階梯步道與嶺腳瀑布，感受在地文化與慢活魅力，最後搭上平溪線前往菁桐車站，欣賞日式木造結構建築，位於車站旁的選洗煤廠遺址矗立鐵道邊，聯想懷舊氛圍。平溪線串連美景與人文故事。無論親子出遊、長輩踏青，或是旅人探訪山城秘境，皆有難忘的回憶與驚喜。詳情可至新北市觀光旅遊網或臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

    從望古車站步行約10分鐘抵達望古瀑布，清澈的水潭彷如世外桃源。（新北觀旅局提供）

    從望古車站步行約10分鐘抵達望古瀑布，清澈的水潭彷如世外桃源。（新北觀旅局提供）

    「十分瀑布公園」將於5月1日至9月30日延長開放1小時，早上9點開放入園，閉園時間延長至晚上6點。（新北觀旅局提供）

    「十分瀑布公園」將於5月1日至9月30日延長開放1小時，早上9點開放入園，閉園時間延長至晚上6點。（新北觀旅局提供）

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