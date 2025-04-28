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    斥資逾7600萬改造活化 斗六教研中心開箱啟用

    斗六教師研習中心斥資7600萬元辦理空間活化、設備更新，還有健康運動中心，提供教師專業增能及身心紓壓的多功能用途。（記者黃淑莉攝）

    斗六教師研習中心斥資7600萬元辦理空間活化、設備更新，還有健康運動中心，提供教師專業增能及身心紓壓的多功能用途。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/28 14:14

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六教師研究中心啟用20多年，許多設備老舊跟不上智慧資訊時代及空間閒置，雲林縣府自籌7600萬元辦理內部空間規劃、設備更新，今（28）日開箱啟用，1樓視廳中心有250吋LED電視牆及114席舒適座椅，就像五星級電影院，另地下室規劃的健身運動中心，有各項運動器具及攀岩彈跳場，不輸民營健身房。

    雲林縣長張麗善表示，教育可以翻轉人生，雲林縣對教育重視逐步落實，營養午餐加值、班班有冷氣、生生有平板及汰換教室水洗式智慧黑板等，除改善學生的學習環境，對教師增能部分加強活化空間，讓老師面臨很大壓力下，能有兼具智慧教育、專業成長及身心紓緩的多功能成長空間。

    張麗善指出，斗六教師研習中心設置20多年，這次空間規劃、活化及設備改善，提供教師研習、會議場所，還特別規劃了健康運動中心，免費提供縣內公私立學校及幼兒園的教職同仁使用。

    鎮南國小校長梁博雍說，這次改造從1樓到4樓及地下室空間重新規劃利用，1樓有視廳中心、簡報室，2樓電腦教室、閱覽室，3樓研討中心、會議室，4樓專業錄影的推播中心，地下室則為健康運動中心。

    值得一提是1樓視廳中心設有250吋LED電視牆搭載自動追焦鏡頭，114席舒適座椅配有個人專屬麥克風，多功能簡報室有40個自動升降螢幕，會議室的配備也都是最新智慧科技，運動中心除有各項運動設備，還有AR、VR、MR虛擬實境的未來教室、攀岩及彈跳場。

    視廳中心除有250吋大螢幕，還有100多席舒適座椅，宛如五星級電影院。（記者黃淑莉攝）

    視廳中心除有250吋大螢幕，還有100多席舒適座椅，宛如五星級電影院。（記者黃淑莉攝）

    健康運動中心還有室內攀岩彈跳場。（記者黃淑莉攝）

    健康運動中心還有室內攀岩彈跳場。（記者黃淑莉攝）

    運動健康中心的配備不輸民營運動館。（記者黃淑莉攝）

    運動健康中心的配備不輸民營運動館。（記者黃淑莉攝）

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