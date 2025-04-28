北榮調薪落實不同工不同酬 台大醫院：持續討論研議中

針對不同工、不同酬，台大醫院表示，持續討論研議中。（資料照）

2025/04/28 13:54

〔記者林惠琴／台北報導〕總統賴清德提出健保應朝「不同工、不同酬」給付，台北榮總院長陳威明昨（27日）在健康台灣全國論壇表示，該院4月起已啟動第3波獎勵調整方案落實不同工、不同酬，台大醫院也表示，持續討論研議中，看看如何優化或實質化拉大差距，都是可以考慮的方向。

北榮去年6⽉起率先針對內、外、婦、兒、急診專科的住院醫師，每月加發6000元獎勵金；今年2月調高兒童外科主治醫師的工作獎金，4月再啟動第3波獎勵調整方案。

請繼續往下閱讀...

北榮副院長李偉強表示，今年4月的調薪方案，針對住院醫師的部分，內、外、婦、兒、急診專科調升為每人每月8000元，同時進一步對於部分招收人員不易、工作繁重的科別，像是泌尿、骨、神外、神內、麻醉專科，每人每月調增3000元。

至於主治醫師的部分，例如婦產科醫師5點30分下班後，或是假日親自來為照顧多時的孕婦接生，醫院會提供小夜時段獎勵金4000元、大夜時段6000元。

陳威明指出，近年願意投入重症的住院醫師越來越少，夜間與假日需要輪流值班，與其他科別的薪資差異不大，非常不合理，因此北榮落實不同工、不同酬，在合乎規定之下，提高待遇。

台大醫院發言人陳彥元表示，台大醫院本來對於住院醫師就有不同科別不同負荷的分級，例如外科領到的工作獎勵金高於其他科，他坦言目前沒有新的調整，但也有討論不同工、不同酬，會看看如何優化或實質化拉大差距，都是可以考慮的方向，只是還在研議中。

陳彥元強調，相關政策都會持續討論，只是醫院不是只有住院醫師的福利，也要考慮其他辛苦的職類人員，薪資調整牽涉範圍廣且要參考相關規定，以及顧及醫院的經營，會再綜合評估。

新光醫院副院長洪子仁也表示，以該院來說，外科住院醫師工時較長，除了陪同主治醫師上刀外，下刀仍要執行臨床業務，因此每月平均薪資比內科增加2成以上，且有人力不足獎金，也算是不同工、不同酬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法