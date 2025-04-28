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    營建廢棄物非法填埋頻傳 環境部將組跨部會平台掌握流向

    立法院社福及衛環委員會28日開會，邀請環境部長彭啟明列席報告業務概況並備質詢。 （記者方賓照攝）

    立法院社福及衛環委員會28日開會，邀請環境部長彭啟明列席報告業務概況並備質詢。 （記者方賓照攝）

    2025/04/28 13:57

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕近年營建廢棄物遭非法棄置、填埋案件頻傳，環境部表示，為掌握營建廢棄物及土石方最終去處及流向，並解決因去化空間不足而濫倒問題，將與內政部、地方政府成立跨部會平台加強管理。目前跨部會處理方案，已送交行政院審查中。

    環境部長彭啓明今天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。國民黨立委王育敏質詢時指出，之前新竹棒球場挖出大量廢棄物，桃園社宅最近也被挖出來大量的廢棄物，顯然就是業者沒有如實申報，廢棄物流向的監管和監理亟需改善。

    彭啓明表示，過去常發生台北、新北及桃園的營建廢棄物和土石方產出量大，區內去化空間不足，被送到新竹等縣市去倒，或是中部往南部倒；在營建土石方和營建廢棄物處理上，過去長久以來內政部、環境部的確有灰色地帶，中央和地方政府之間的協調也不夠完善，近期會與內政部、地方政府成立跨部會平台及電子圍籬機制，另也會透過修正廢棄物清理法加強嚴懲重罰力道。

    資源循環署長賴瑩瑩受訪時表示，為掌握營建廢棄物及土石方最終去處、流向，目前已提出跨部會處理方案，送交行政院審查中，內政部會負責找到營建土石方的去化管道，環境部則負責處理營建廢棄物。目前營建廢棄物約200多萬噸，可以分類成塑膠、金屬、可燃垃圾等進一步處理，例如金屬可以回收，可燃垃圾和廢塑膠則可透過SRF廠分選處理，降低焚化爐焚化處理負擔。

    環境部長彭啓明今天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。（記者陳嘉怡攝）

    環境部長彭啓明今天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。（記者陳嘉怡攝）

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