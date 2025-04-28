中市議員建議流浪犬配掛「防追矯正棍」 動保處允研議

彰化縣動物防疫所試辦「流浪犬配掛防追矯正棍」計畫，中市議員李天生建議試辦。（圖彰化動防所提供）

2025/04/28 14:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近來年連續傳出比特犬傷害事件，中市議員李天生今日在議會表示，台中市管制兇猛寵物有多少，要求市府應該宣導兇猛寵物要如何管制防範，此外，台中市有相當多的流浪犬，時常發生追人的情形，建議像其他縣市，給流浪犬配掛「防追矯正棍」，讓流浪犬掛上矯正棍後，難以追人。

台中市動保處長林儒良表示，目前有試辦有彰化、嘉義及台南，為流浪犬配掛防追矯正棍，要面臨棍子可能會一陣子後就丟掉，其次若太緊，可能對流浪犬脖子造成傷害，若流浪犬跑到森林內，若卡住怎麼辦？影響流浪犬的安全，但會研議。

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議員李天生指出，近來發生多起比特犬傷害事件，有屏東內埔比特犬咬死柴犬、台北市比特犬疑似自行打開車窗，衝出攻擊路過的機車騎士；事隔11天，同隻比特犬再次闖禍，飼主開車載著愛犬外出，在停等紅燈時，比特犬再度打開車窗，衝出車外追咬騎士。

李天生詢問台中市列管攻擊的犬隻種類及數量，農業局長張敬昌表示，目前台市列管具攻擊性的犬隻計有，比特犬344隻、獒犬192隻、阿根廷度告犬27隻、紐波利頓犬1隻，至於日本土佐犬、巴西斐勒犬則是0隻。

農業部有訂定「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」規定，李天生要求市府徹底執行，避免市民朋友受害。

此外，李天生反映，霧峰、大里山區有不少流浪犬，經常下山追逐行人或機車造成傷害，建議為流浪犬配掛「防追矯正棍」，降低犬隻追人車頻率，減少對民眾的威脅，目前台南、嘉義、彰化等縣市已經實施，台中市應該考慮跟進。

張敬昌表示，按動物保護法規定，飼主攜帶比特犬等具攻擊性犬隻出入公共場所，務必依規定繫妥1、5公尺以下長度之鍊、繩，並戴上透氣的口罩；如未配合，可依動保法處5萬元以上25萬元以下罰鍰 ，並得沒入該犬隻，同時公告禁養後，現有飼主必須報備列管，並且不得繁殖或出售。

市議員李天生建議市府試辦為流浪犬配掛防追矯正棍，預防追人。（記者蘇金鳳攝）

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