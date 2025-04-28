新北4年投入1.5億元 打造校校AI智慧圖書館

新北市教育局舉辦「4年打造校校AI智慧圖書館」記者會，未來4年預計投入1.5億元，結合AI智慧科技，全面升級校園圖書館。（記者賴筱桐攝）

2025/04/28 13:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局今（28）日舉辦「4年打造校校AI智慧圖書館」記者會，宣布未來4年將投入1.5億元，攜手國立台灣師範大學，結合AI智慧科技，全面升級校園圖書館。新北校園通APP的AI智慧員工「小通」也解鎖新技能，新增推薦個人化閱讀書單功能，營造適性的智慧閱讀環境。

教育局長張明文指出，新北市重視閱讀教育，過去10年斥資超過3億元，改造學校圖書館，各校深耕閱讀，拿下全國最高的圖書借閱率及學校圖書總館藏量冠軍，學生到圖書館的次數也蟬聯六都第一。

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張明文強調，新北市將以「智慧適性閱讀」、「提升讀者服務」及「AI導入」3大核心理念，全面推動「適性閱讀與圖書館智慧升級計畫」，預計編列1.5億經費，在4年內打造校校有AI智慧圖書館。

國立台灣師範大學副校長宋曜廷表示，該校2020年起與新北市攜手合作推動「智慧適性閱讀計畫」，展現產官學協力推動教育創新的典範。透過大數據分析與AI技術導入，引導學生依其閱讀能力選擇適性書籍，擬定個人化閱讀計畫，也協助教師提升教學效能。

文德國小校長李慧美說，AI智慧圖書館讓學生快速挑選符合自己閱讀程度的書籍，有助於提升學習效能，老師也能透過科技輔助，提高教學品質，騰出更多時間與心力陪伴學生；此外，自助借還書機的設置印證智慧時代來臨，大幅節省學校人力。

文德國小學生何映潔分享，以前借書要等老師或圖書館志工在的時候才能處理，有了自助借還書機，只要是圖書館開放時間，大家都能輕鬆借還書，只要把書放在機器上「嗶」一聲就搞定，還能透過適性閱讀分數，選擇適合自己的書，閱讀書單更多元。

新北市教育局長張明文（左）體驗板橋區文德國小的智慧閱讀環境。（記者賴筱桐攝）

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