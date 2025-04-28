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    雲林家扶揭網安危機 428兒童保護日用野餐、闖關鼓勵走出戶外

    雲林家扶於428兒童保護日，在虎尾舉辦數位闖關暨野餐活動，呼籲親子重視網安議題。（記者李文德攝）

    雲林家扶於428兒童保護日，在虎尾舉辦數位闖關暨野餐活動，呼籲親子重視網安議題。（記者李文德攝）

    2025/04/28 13:44

    〔記者李文德／雲林報導〕據警政署統計網路犯罪發生數近5年成長330％，尤其近2年兒少受害人數增加33.2％，為呼籲家扶家庭重視「數位足跡」及網路安全，雲林家扶中心在428兒童保護日舉辦「數位闖關暨野餐活動」，鼓勵親子走出戶外，降低數位傷害。

    家扶督導歐厚成指出，根據教育部調查目前有超過6成學生持有智慧型手機，尤其小學生、國中生玩手遊高達79.7％及77.6％，甚至高中生高達85.6％使用社群網站，可見以手機上網使用率高。

    歐厚成說，以雲林家扶為例，因新冠疫情期間，許多孩子因要遠距離視訊上課，因此家庭購置了平板或智慧型手機，相較於疫情前，家扶家庭孩子持有手機人數略增1成，但不少家長仍需要外出工作，學童們待在家中，進而衍生出不少網路安全事件。

    歐厚成表示，因大多孩子對於網路安全尚無概念，因此常點進網路流傳的不明連結，如個大社群網站流傳的「抽獎連結」，便吸引最多學生點進，因此被不肖人士盜用社群帳號，同步被竊取手機內部個人資料。另外也有家扶家長或孩子，對於網路使用不熟悉而透漏個人資金帳戶，等到家扶要撥入補助金時，銀行告知已被列為警示帳戶。

    鑒於網路足跡涉及隱私風險，家扶中心在虎尾舉辦數位闖關暨野餐活動，上百位親子鋪起野餐墊吃美食，更有多道闖關遊戲，讓親子們了解「不點擊」、「不公開」、「不亂加」，呼籲上網不輕易受騙。雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘及多位民代到場同歡。

    家扶主委陳燦勳表示，隱私風險和網路霸凌等事件層出不窮，網路安全不只是孩子的課題，更是需要家長一起陪伴，盼全民共同提升網安議題敏感度與應對能力。

    雲林家扶於428兒童保護日，在虎尾舉辦數位闖關暨野餐活動，呼籲親子重視網安議題。（記者李文德攝）

    雲林家扶於428兒童保護日，在虎尾舉辦數位闖關暨野餐活動，呼籲親子重視網安議題。（記者李文德攝）

    雲林家扶於428兒童保護日，在虎尾舉辦數位闖關暨野餐活動，呼籲親子重視網安議題。（記者李文德攝）

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