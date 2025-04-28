苗縣府「便民快e通」啟用 科技服務更便民

苗栗縣政府建置「便民快e通」，由數發部資料創新司長莊明芳（左）、苗栗縣長鍾東錦共同啟動，讓科技服務更便民。（記者張勳騰攝）

2025/04/28 13:11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府向數位發展部爭取292萬元經費，自籌32萬元，建置「便民快e通」線上申辦平台，今（28）日舉辦啟用儀式，民眾透過手機、平板、電腦等多種裝置，就可線上申辦40項業務；縣長鍾東錦強調，該申辦平台啟用後，偏鄉民眾免舟車勞頓，都能享受到縣府帶來的便捷服務，達到智慧服務零距離。

苗縣府行政處長許淑娥指出，為鼓勵大家踴躍體驗，縣府也推出限時好康活動。即日起至6月30日為止，前100名申辦成功並合格結案的民眾（不含註銷、退件或不符合案件），將獲得價值200元電子禮卷，數量有限，發完為止，禮券第一梯次為6月20日發放、第二梯次為7月20日。

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許淑娥表示，「便民快e通」平台整合縣府相關局處服務，涵蓋社會福利、教育、稅務、消防、警政、工商、長照、衛生、環境等多項業務，目前提供40項線上申辦服務。

鍾東錦指出，未來將持續擴大範圍，讓更多縣府服務納入線上申辦範圍、提升系統功能、增加AI智能客服等，確保民眾可以更快速、更透明地完成各項申請，讓「便民快e通」成為苗栗縣民最依賴的數位服務平台。

與會的數發部料創新司長莊明芬指出，苗縣府的「便民快e通」不僅提供線上申辦功能，更與數位發展部的MyData個人化資料自主運用服務整合，讓民眾申請特定業務時無需自行準備證明文件，只需同意授權，即可由系統自動取得所需資料，真正實現「減證便民」，提升辦理效率。

苗栗縣政建置「便民快e通」，加強為民服務，由縣長鍾東錦（右8）等人主持啟用儀式。（記者張勳騰攝）

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