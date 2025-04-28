為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣府「便民快e通」啟用 科技服務更便民

    苗栗縣政府建置「便民快e通」，由數發部資料創新司長莊明芳（左）、苗栗縣長鍾東錦共同啟動，讓科技服務更便民。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府建置「便民快e通」，由數發部資料創新司長莊明芳（左）、苗栗縣長鍾東錦共同啟動，讓科技服務更便民。（記者張勳騰攝）

    2025/04/28 13:11

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府向數位發展部爭取292萬元經費，自籌32萬元，建置「便民快e通」線上申辦平台，今（28）日舉辦啟用儀式，民眾透過手機、平板、電腦等多種裝置，就可線上申辦40項業務；縣長鍾東錦強調，該申辦平台啟用後，偏鄉民眾免舟車勞頓，都能享受到縣府帶來的便捷服務，達到智慧服務零距離。

    苗縣府行政處長許淑娥指出，為鼓勵大家踴躍體驗，縣府也推出限時好康活動。即日起至6月30日為止，前100名申辦成功並合格結案的民眾（不含註銷、退件或不符合案件），將獲得價值200元電子禮卷，數量有限，發完為止，禮券第一梯次為6月20日發放、第二梯次為7月20日。

    許淑娥表示，「便民快e通」平台整合縣府相關局處服務，涵蓋社會福利、教育、稅務、消防、警政、工商、長照、衛生、環境等多項業務，目前提供40項線上申辦服務。

    鍾東錦指出，未來將持續擴大範圍，讓更多縣府服務納入線上申辦範圍、提升系統功能、增加AI智能客服等，確保民眾可以更快速、更透明地完成各項申請，讓「便民快e通」成為苗栗縣民最依賴的數位服務平台。

    與會的數發部料創新司長莊明芬指出，苗縣府的「便民快e通」不僅提供線上申辦功能，更與數位發展部的MyData個人化資料自主運用服務整合，讓民眾申請特定業務時無需自行準備證明文件，只需同意授權，即可由系統自動取得所需資料，真正實現「減證便民」，提升辦理效率。

    苗栗縣政建置「便民快e通」，加強為民服務，由縣長鍾東錦（右8）等人主持啟用儀式。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政建置「便民快e通」，加強為民服務，由縣長鍾東錦（右8）等人主持啟用儀式。（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播