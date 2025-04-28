台1線新北段高架夜間封路施工 5/1起至7月底分5階段實施

新北市政府養工處辦理台1線高架橋防蝕塗裝工程，自5月1日起至7月29日止分階段封閉改道，提醒用路人留意。（圖由養工處提供）

2025/04/28 13:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市台1線高架橋橫跨二重疏洪道、淡水河，也連接台64線、台65線快速公路，是交通流量龐大交通要道。新北市養護工程處橋隧科長黃柏升表示，經檢視發現鋼橋表面塗層多處老化鏽蝕，為維護結構安全並延長橋梁使用年限，將自5月1日起至7月29日止辦理防蝕塗裝工程，每日晚上10時至翌日清晨5時，將分區、分階段封閉新莊的新北大道四段及五段部分路段。

黃柏升指出，此次工程將分區、分階段封閉橋下平面道路，包含新北大道四段（中環路三段至泰林路）及新北大道五段（至文程路口）。

請繼續往下閱讀...

此次工程分5階段封閉：

第一階段從5月1日至5月24日封閉新北大道四段往泰山方向全線車道，車輛請改道中環路三段通行。

第二階段5月25日至6月18日封閉新北大道四段往三重方向全線車道，車輛請改道泰林路通行。

第三階段從6月19日至7月1日封閉新北大道四段往三重方向全線車道，及泰林路匝道，下匝道車輛請改由民生路匝道通行。

第四階段7月2日至7月14日封閉新北大道五段（至文程路口）往泰山方向全線車道，車輛請改道泰林路二段通行。

第五階段7月15日至7月29日則封閉新北大道五段（至文程路口）往三重方向全線車道，車輛請改道文程路通行。

養工處強調，施工期間客運及公車行駛路線不受影響，請用路人依現場指示牌及交通管制人員引導改道通行，並留意施工期間如遇天候不佳將順延施工時程。對於施工期間可能帶來的不便，敬請市民體諒與配合，共同維護交通安全與工程順利進行。

台1線高架橋橫跨二重疏洪道及淡水河，鋼橋表面塗層有多處老化鏽蝕情況，透過防蝕塗裝工程以增加橋梁使用安全。（圖由養工處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法