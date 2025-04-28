屏東縣萬丹森林公園舉行動土典禮，縣長周春米前往主持。（記者葉永騫攝）

2025/04/28 12:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹森林公園今天上午舉行動土典禮，第一期工程，斥資4600餘萬元，面積6.5公頃，將設立完善的步道、廣場，讓民眾能夠在都市內享受到森林的芬多精，縣長周春米表示，萬丹森林公園原為台糖的種苗園區，面積20公頃，縣府預計以三期逐年逐步開發，成為屏東的大安森林公園。

萬丹森林公園位於萬丹游泳池旁，鄰近萬丹國中、鄉公所，今天的動土典禮由縣長周春米主持，立委徐富癸、台糖副總經理蔡東霖、萬丹鄉長李建霖及多位縣議員、地方人士都前往參加，對於萬丹森林公園的設立相當的重視。

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周春米表示，萬丹森林公園育有喬木上萬棵，平常在區內運動的人相當多，縣府與台糖合作，打造成森林公園，讓民眾能夠在都會區內享受到最自然的森林芬多精，第一期工程斥資4600萬元，感謝台糖公司以優惠價格出租土地，將設立紅豆意象廣場及相關設施，中央軸線道路為5米步道，周邊碎石步為2.5米，打造自然原始的森林氛圍，提供民眾活動休憩的好地方，成為屏東的大安森林公園，預定明年春節前完工，她希望能提前在年底完成，接著再進行第二期及第三期工程。

屏東縣萬丹森林公園動土，趕在明年春節前啟用。（記者葉永騫攝）

屏東縣萬丹森林公園動土，縣長周春米、立委徐富癸、台糖副總理蔡東霖（右4）等人前往參加（記者葉永騫攝）

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