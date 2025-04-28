新北啟動熱危害及冷氣作業專案檢查 雇主違法開罰3~30萬

勞工戶外作業為防止高溫危害，「降溫」、「飲水」、「休息」為3大預防重點。（圖由新北市勞工局提供）

2025/04/28 12:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天4月28日為「世界職業安全衛生日」，為響應國際勞工組織（ILO）共同關注職場環境，新北市勞動檢查處即日起啟動「熱危害及冷氣作業專案檢查」，雇主如違反作業安全規定，依職業安全衛生法可處3萬元到30萬元罰鍰。

勞工局長陳瑞嘉表示，「世界職業安全衛生日」象徵人人都應享有安全及健康的工作環境，夏季高溫炎熱，戶外工作者的熱危害風險升高，適逢冷氣安裝高峰期，為避免從業人員發生職業災害，勞檢處預先啟動「熱危害及冷氣作業專案檢查」，督促雇主落實各項安全整備工作。

請繼續往下閱讀...

勞檢處長林澤州說明，勞工戶外作業為防止高溫危害，「降溫」、「飲水」、「休息」為3大預防重點；高空冷氣安裝作業應落實「防墜」、「固定」及「管制」等3大防災重點，尤其地面需指派人員管制作業範圍或設置警戒區，才能避免意外發生。

市府製作「冷氣安全注意宣導影片」及「冷氣裝修安全作業指引」，雇主或從業人員可至「新北勞動雲」網站下載，提升專業知能。

勞檢處呼籲，夏季戶外作業風險高，雇主應落實各項安全防護設施，如有違反作業安全規定，依職安法可處3萬元到30萬元罰鍰，如因此使勞工發生職業災害，將面臨民事賠償及刑事責任。

冷氣作業應落實防墜、固定及管制，避免發生意外。（圖由新北市勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法