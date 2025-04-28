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    防鳥塗料成「傷」鳥元凶 保育類領角鴞羽毛受損難返天際

    2級保育類領角鴞接觸防鳥塗料受傷，民眾將牠送往醫院急救。（桃園市野鳥學會提供）

    2級保育類領角鴞接觸防鳥塗料受傷，民眾將牠送往醫院急救。（桃園市野鳥學會提供）

    2025/04/28 12:49

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕社團法人桃園市野鳥學會附設非營利野生動物診所近日接獲1起防鳥變傷鳥的特殊案例，2級保育類領角鴞因接觸防鳥塗料導致失去飛行能力，經桃鳥診所獸醫初步清理與穩定生命跡象後，目前轉送至猛禽會救傷站繼續治療，由於飛羽及羽體受損嚴重，這隻領角鴞恐需數月療養及接羽手術，才能評估能否重返天際，呼籲社會大眾在解決鳥害問題時，務必謹慎評估，避免造成無法挽回的生態傷害。

    桃園市野鳥學會表示，鳥類糞便會散播病原，造成環境污染，有幼兒園為了防止鳥類停棲，減少鳥糞問題，因此請廠商在屋頂塗上黏性更勝黏鼠板的新型防鳥塗料，不料，隔天卻發現1隻身上沾滿塗料、無法飛行的領角鴞，民眾趕緊將牠送醫救治。

    桃鳥診所獸醫郭昱德表示，相較於傳統黏鼠板，防鳥塗料更難處理，其黏稠且流動的特性，使得塗料容易滲入羽毛內層，清洗難度大增，儘管部分販售網站宣稱產品「不傷鳥」，並有警語「需小量施作塗抹薄薄一層，若用量過多可能會黏住小型鳥類（如八哥、小麻雀等）」，但實際上可能因為施工方式不當，鳥類接觸後極易被黏住，造成羽毛皮膚結構損傷，失去飛行與保暖能力，即使少量使用，仍可能對體型較小的鳥類造成威脅。

    今年2月底高雄曾發生「下鳥屎雨，電線塗驅鳥劑反釀大量燕子摔死」的新聞，即是防鳥塗料造成生態悲劇的警訊，桃園市野鳥學會理事長劉義仁呼籲，有防鳥害需求的民眾，應審慎評估防鳥措施，優先選擇友善生態的替代方案，如架設反光條、驅鳥器等物理阻隔，或加強環境清潔，減少鳥類聚集誘因，同時在選擇防鳥方式前，應充分了解產品特性與潛在風險，避免使用對野生動物造成傷害的產品。

    經桃鳥診所獸醫檢視，領角鴞飛羽及羽體受損嚴重。（桃園市野鳥學會提供）

    經桃鳥診所獸醫檢視，領角鴞飛羽及羽體受損嚴重。（桃園市野鳥學會提供）

    桃鳥診所獸醫清潔領角鴞飛羽，發現羽毛結構被膠破壞。（桃園市野鳥學會）

    桃鳥診所獸醫清潔領角鴞飛羽，發現羽毛結構被膠破壞。（桃園市野鳥學會）

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