恐挨罰數百萬！迪化街多家名店茶葉農藥超標 北市衛生局勒令下架

此次抽驗不符規定的產品，玫瑰花有2件、薰衣草2件、蝶豆花及桂花各1件。（北市衛生局提供）

2025/04/28 13:08

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市衛生局日前針對超市、賣場、茶行、飲料店及餐飲店處檢驗茶葉殘留農藥，50件抽驗產品中有6件產品殺蟲劑、殺菌劑超標，迪化街金湘記藥行的桂花、湘帝蔘茸的薰衣草、同心堂蔘藥行的粉玫瑰花等名店都上榜。衛生局提醒，違反殘留農藥含量逾安全容許量規定者，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，提醒業者也應保存販售產品來源憑證，以利進行產品溯源管理。

衛生局指，此次抽驗不符規定的產品，玫瑰花有2件、薰衣草2件、蝶豆花及桂花各1件，分別檢出1至7項殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定，其中蝶豆花1件未向中央主管機關申請查驗並取得食品及相關產品輸入許可通知。

請繼續往下閱讀...

衛生局續指，今年2月茶葉抽驗結果不符合規定包括萬華區西園路燒杯咖啡餐坊的薰衣草茶、大同區迪化街金湘記藥行的桂花、大同區迪化街花旗坊的伊朗粉玫瑰、大同區迪化街湘帝蔘茸的薰衣草、大安區通化街同心堂蔘藥行的粉玫瑰花，以及棋美點心屋的天然色粉蝶豆花粉。

衛生局強調，目前已令販售地點業者下架不符規定產品，且不得販售，其中玫瑰花、桂花經追查違規產品來源外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理；其餘來源屬北市者，經調查確認違規屬實，均已依違反食品安全衛生管理法規定處辦。

針對不符農藥殘留容許量標準規定者，已違反食安法第15條「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處負責業者6萬元以上2億元以下罰鍰；未向中央主管機關申請查驗並取得「食品及相關產品輸入許可通知」，則違反食品安全衛生管理法第30條規定，可依同法第47條規定處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。另業者若無法交代來源，則依同法第47條可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，進口茶商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期將原料、半成品或成品進行送驗，確保產品品質，中、下游業者也應保存販售產品的來源憑證，以利進行產品溯源管理。

此次抽驗不符規定的產品，玫瑰花有2件、薰衣草2件、蝶豆花及桂花各1件。（北市衛生局提供）

此次抽驗不符規定的產品，玫瑰花有2件、薰衣草2件、蝶豆花及桂花各1件。（北市衛生局提供）

衛生局呼籲，食品安全首重源頭把關，進口茶商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期將原料、半成品或成品進行送驗，確保產品品質，中、下游業者也應保存販售產品的來源憑證。（北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法