龍山寺啟用立面太陽能板 蔣萬安：力推「台北淨零101」

台北市長蔣萬安（左）出席龍山寺太陽能板啟用儀式後，聽取介紹。（圖由淨零101執行團隊莫比綠電集團提供）

2025/04/28 12:47

〔記者何玉華／台北報導〕作為台灣最具代表性的國定古蹟宮廟之一的艋舺龍山寺，不燒金紙後，2020年再全面停止供香，今天（28日）進一步啟用在行政大樓外牆建置的可撓式太陽能板與儲能系統，預估每年可減碳約3公噸。台北市長蔣萬安出席啟用儀式，肯定傳統宮廟注入永續新思維，為北市的淨零目標增添動能，也宣告「淨零新生活淨零101」計畫啟動。

龍山寺董事長黃書瑋說，龍山寺不燒金紙後，2020年再全面停止供香，5年來減少約3600公斤的排碳量，希望透過這舉動在 2030達到減碳40%、2050年達到O碳排的目標，這是傳統寺廟跟科技智慧的結合，共同為社會環境努力。

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台北市長蔣萬安出席龍山寺太陽能板啟用儀式，感謝龍山寺作為全國指標性宮廟，率先響應市府政策，導入軟式太陽能板，不僅展現龍山寺對環境保護的承諾，更為傳統宮廟注入永續新思維，為北市的淨零目標增添動能；市府將以公私協力模式，選定14個類型、101個示範場域，將減碳理念融入市民日常生活，共同打造更綠色、更永續的台北。

「台北淨零101」計畫由台北市商業會發起、市府支持，預計3年內在台北市14大類場域導入10大減碳方案，打造101個淨零示範點。計畫主持人曾冠智表示，龍山寺行政大樓外牆建置可撓式太陽能板與儲能系統，採用特殊PET封裝技術，適用於曲面、立面或不規則表面 ，具備高柔性、超輕量、抗反光、耐磨損等特性，以無損建築的工法維護古蹟完整性，也提升發電效率。

曾冠智表示，後續將以松山文創園區及台北大巨蛋等指標場域為下一步淨零轉型目標，將在大巨蛋導入創新的氫能發電系統，結合太陽能與氫能雙重綠能應用，成為台北展示綠色轉型成果的國際級名片。

台北市長蔣萬安與龍山寺董事長黃書瑋（右二）共同啟用龍山寺太陽能板與儲能系統。（記者何玉華攝）

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