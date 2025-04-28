台灣登16個便宜旅遊勝地榜單 金福氣5千元抽獎延長至9/30

美國個人金融公司盤點16個便宜旅遊勝地，台灣入選榜單。交通部觀光署表示，遊台灣金福氣5千元消費金抽獎延長至9月30日，歡迎國際旅客多加利用。（資料照）

2025/04/28 12:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國個人金融公司NerdWallet盤點16個便宜旅遊勝地給美國讀者，首先推薦的就是台灣。觀光署表示，為鼓勵國際客來台活動，團體獎勵方案延長5個月至11月底，自由行適用的金福氣5000元消費金抽獎也延長3個月至9月底，歡迎國際旅客多加利用。

NerdWallet網站刊登首席旅行作家Benjamin Din（班傑明）「2025年16個便宜的旅遊勝地（16 Cheap Places to Travel in 2025）」文章，包括台灣、印尼、印度、南非、菲律賓、馬來西亞、越南、日本、羅馬尼亞、匈牙利、亞塞拜然、韓國、泰國、巴西、祕魯、捷克。

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文章指出，美國遊客不需要簽證就能到台灣，可以不到10美元（折合台幣約325）的價格吃到一頓佳餚；出遊也便宜，在台北搭乘公車不到50分（折合台幣約16元），搭乘地鐵費用60分（折合台幣約20元）起。

文章推薦，台灣有便宜早餐攤及熱鬧夜市，是美食愛好者的天堂；除了珍珠奶茶和鳳梨酥外，還有很多東西值得探索。台北有高聳摩天大樓台北101，附近還有國家公園及溫泉。此外，台灣大眾運輸十分便利，鐵路網絡可快速連接全島。

交通部長陳世凱表示，台灣不論是旅遊品質、交通便利、景點多元性以及合理的消費皆受到各國遊客青睞，是旅遊性價比最高的國家，邀請各國遊客前來親身體驗台灣獨特的魅力。交通部觀光署署長周永暉認為，觀光署努力佈局北美市場與歐洲，前景樂觀。

周永暉指出，不論團體旅遊或是自由行的主題行程引介，以及親近大自然的各項活動亮點，在在凸顯台灣必須持續推動，低碳旅遊發展趨勢也必須加速推動。

此外，周永暉認為，優惠方案仍具吸引力，觀光署將境外團體來台獎勵方案，延長5個月至11月底；並著手延長自由行旅客來台的5000元金福氣活動，期限延長3個月至9月30日，他也大力推薦自由行國際客使用交通旅遊優惠套票Taiwan PASS暢遊台灣。

觀光署針對境外團體旅客的獎勵方案，鼓勵境外組團旅行社及國內旅行社合作招攬旅遊團體來台，凡來台3天2夜以上且人數達4人以上之旅遊團體，依停留天數及團體人數，可獲得新台幣5000元到5萬元的獎助金。

國際自由行旅客適用的「遊台灣金福氣」活動，則是停留3至90天者，且非屬參加旅行團或旅行業向觀光署申請其他團體獎助者，抵台當天持活動登錄獲得的QR Code，於機場入境大廳活動專區參加抽獎，可獲等值5000元的電子票證或住宿折抵優惠券。

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