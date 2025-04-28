中市潭子這條路常有車栽進田裡 立委楊瓊瓔爭取拓寬

台中市潭子區嘉豐路219巷將截彎取直方式拓寬。（楊瓊瓔提供）

2025/04/28 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區嘉仁里嘉豐路219巷，為連接潭子、豐原要道的捷徑，因路幅蜿蜒狹窄，常有車輛擦撞或誤栽稻田，立委楊瓊瓔今天邀集台中市養護工程處及農田水利署台中管理處等協調會勘，爭取拓寬改善，預計7月水稻收割後即可動工，讓交通更順暢。

嘉豐路219巷連接福貴路與嘉豐路，屬東西向產業道路，路幅狹窄僅容一車通行，車輛會車困難。尤其2個大S彎處，居民反映常有車輛為了閃避退讓而不慎滑落一旁稻田。嘉仁里長林瑞文多次建議拓寬，並於巷口轉彎處施作截角，盼能改善交通瓶頸。

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台中市議員賴朝國表示，該巷道為連接潭子、豐原要道的捷徑，其中嘉豐路往福貴路方向，公所已局部加蓋灌溉溝渠拓寬路幅，改善成效初步顯現，但仍有部分彎道及狹窄路段待處理，希望市府與中央攜手，盡速排除困難、提升行車安全。

養工處表示，嘉豐路219巷沿線土地多屬國有，由農田水利署台中管理處主管，現場勘查嘉仁段193、322、324地號，土地尚有餘裕可供道路拓寬使用，建議針對瓶頸轉彎段取直改善，預定拓寬長度約20公尺、寬度增加2公尺，總經費約50萬元，可同步施作路側擋土牆、塊狀護欄及路基加強，小工程即可大幅提升行車安全。

農田水利署台中管理處同意提供瓶頸路段用地，讓市府養工處辦理灌溉排水及路面改善使用！楊瓊瓔表示，嘉豐路219巷是居民重要生活動線，雖是小小巷弄，但推動小工程、改善小瓶頸，帶來交通安全大效益！

由於該處土地尚有民眾種植水稻，楊瓊瓔要求養工處提早著手申請土地測量及分割作業，水稻預計2個月後收割，7月即可正式動工。工程期間也將與管線單位協調，配合里長建議，在巷口轉彎處施作截角，讓道路更平順、安全。

立委楊瓊瓔冒雨邀集台中市養工處及農水署台中管理處人員會勘，爭取拓寬嘉豐路219巷的產業道路。（楊瓊瓔提供）

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