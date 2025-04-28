前環保署總隊長李健育涉性侵收押 彭啓明：懲處名單已交予行政院、監察院

環境部長彭啓明今天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢，立委王育敏追問環境部內部調查懲處進度。（取自國會頻道立法院議事轉播）

2025/04/28 12:31

〔記者陳嘉怡／台北報導〕前行政院環境保護署環境督察總隊長李健育涉嫌在職期間，利用公務權勢對多位女性施加性侵害及性騷擾，目前收押於台中看守所。多位立委追問後續懲處進度，環境部長彭啓明今（28）天表示，環境部已由外部委員檢討內部行政流程，並已提出建議懲處名單交予行政院與監察院。

環境部長彭啓明今天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。民眾黨立委陳昭姿質詢時指出，該案受害者高達11人，女性下屬、學員及廠商都受害，李健育遭約談時仍不思悔改，竟稱是壞習慣，一定是跟他關係較好才碰觸，若對方拒絕一定不會做這些事，更檢討被害人，質疑受害者為何等他離開後才爆料。

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國民黨立委王育敏則指，此案性騷事件發生在前任署長內，但申訴機制失靈，受害者曾向署長信箱陳情但都沒有下落、訓練班學員在教學評量表反應也沒有向上通報；監察院調查報告也指前署長張子敬批示公文看到卻不認為李健育的行為不妥，詢問有無針對張子敬刻意包庇行為咎責檢討？

彭啓明表示，面對性騷和霸凌都是零容忍，李健育會被收押是受害者透過環境部系統陳情，希望能夠提告，這顯示我們的系統被同仁信任，相信我們不會吃案；針對當時失職的同仁，也找外部專家重新考量，名單也都送到監察院。

彭啓明表示，監察院已有相關報告，也針對張子敬疏失做出檢討，他不方便再做評斷；環境部針對該案已邀請外部委員組成小組檢討內部行政流程，並提出建議懲處名單交予行政院與監察院，有人官階比較高是政務官，會報請行政院處理，行政院長卓榮泰也認為該辦就辦；至於還在環境部內的失職人員也會依規範處理，已到其他單位的也會轉由其他單位處理。

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