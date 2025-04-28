澎湖花火節登場前夕 無人機試飛掉落8架

澎湖國際海上花火節施放場登場前，27日晚間無人機先在觀音亭試飛，有無人機掉落在觀音亭海面，藍光還亮著。（民眾提供）

2025/04/28 12:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節施放場今（28）日即將登場，昨晚無人機先在觀音亭試飛，廠商是第一次承包在澎湖的活動，一開始因訊號不穩掉落8架無人機，其中2架掉入海中，所幸全數撿回，業者坦言無人機展演常因訊號、天候因素等出現不穩定情況。

今天施放場晚間8點在觀音亭園區隆重登場，不僅有樂團精彩演出，9點起更將施放長達10分鐘的《花生漫畫》75周年主題煙火秀與無人機科技燈光秀，為今年花火節揭開序幕。試放場煙火秀將施放近6100發煙火，其中12吋15發並有近百種花色，為澎湖夜空染上最絢麗的色彩，也預告為今年花火節的盛大開幕做暖場，澎湖花火節一年比一年精彩。

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由於施放場即將登場，承包廠商又是首次接下澎湖縣的案子（全台僅2家合格群飛廠商），因此前一晚試飛熟悉場地，但因訊號不穩，出現無人機接連摔落畫面，落海的要送回台灣維修，掉在陸地上的可在澎湖當地修復，廠商也準備了備用機因應，不會影響今晚演出；但天候狀況就不一定，澎湖氣象站發出警報，28日上午至29日澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

查往年無人機群飛，除了一場訊號受干擾情況較為特殊外，其他場次偶有發生無人機掉落的情形，目測約個位數。廠商也都會撿回維修，今年無人機標案金額1500萬元。

澎湖國際海上花火節施放場即將登場，無人機在會場排列等待起飛。（澎湖縣政府提供）

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