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    竹縣敬老卡愛心卡4/30起可搭芎林幸福巴士 前1500名獲加碼購物金

    芎林鄉公所辦理的「幸福巴士」本週三（4月30日）上路，持敬老卡及愛心卡的縣民朋友，可扣點搭乘芎林鄉公所幸福巴士。 （新竹縣政府提供）

    芎林鄉公所辦理的「幸福巴士」本週三（4月30日）上路，持敬老卡及愛心卡的縣民朋友，可扣點搭乘芎林鄉公所幸福巴士。 （新竹縣政府提供）

    2025/04/28 12:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣敬老卡及愛心卡從本週三（4月30日）起，銜接芎林鄉公所辦理的「幸福巴士」，持敬老卡及愛心卡的縣民朋友，可扣點搭乘芎林鄉公所幸福巴士，希望提供長輩與身障縣民更加友善的生活環境。

    縣長楊文科說，2024年起，縣府陸續與關西鎮公所、五峰鄉公所、寶山鄉公所及新埔鎮公所合作，芎林鄉公所是第5個合作的公所，現行敬老卡與愛心卡可使用範圍包含公車、國道客運、計程車、台鐵及國民運動中心，歡迎縣內持卡民眾多出門走走，促進身心健康。

    社會處說明，芎林鄉幸福巴士共2條路線，包含芎林-高鐵線及芎林-竹東線，同時也提供全鄉預約到府載客服務，請長輩們提前2天預約，預約專線為0905-889-988。詳細時刻表，可至芎林鄉公所官網查詢。

    另外，芎林鄉公所加碼4月30日起，凡搭乘幸福巴士，前1500名即可獲得芎林公有零售市場50元購物金，每人每日限領1張，數量有限，發完為止。

    社會處提醒長輩及持有身心障礙證明的縣民，依老人福利法第25條及身心障礙者搭乘國內大眾運輸工具優待實施辦法第2條規定，搭乘國內大眾運輸業者，享有半價優待，目前縣府對於長輩及身障縣民的乘車補助，也包含台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市的捷運！

    芎林鄉公所辦理的「幸福巴士」本週三（4月30日）上路，持敬老卡及愛心卡的縣民朋友，可扣點搭乘芎林鄉公所幸福巴士。 （新竹縣政府提供）

    芎林鄉公所辦理的「幸福巴士」本週三（4月30日）上路，持敬老卡及愛心卡的縣民朋友，可扣點搭乘芎林鄉公所幸福巴士。 （新竹縣政府提供）

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