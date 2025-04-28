白沙屯媽進香逾30萬人跟隨 苗栗警方5/1上午起分區交管

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於5月1日深夜11點25分登轎後旋即出發展開10天9夜的徒步南下進香之旅；圖為往年出發進香盛況。（資料照）（記者彭健禮攝）

2025/04/28 12:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖5月1日深夜11點25分將登轎，隨即出發展開10天9夜的徒步南下進香之旅。今年報名跟隨的香燈腳逾30萬人，預期湧入龐大人車潮，苗栗縣警方以拱天宮為中心規劃交通管制疏導，擴大至周邊台1線、西濱快速道路等主要聯外道路，自5月1日上午8點起實施分區（段）交通管制，請民眾配合。

苗栗縣警方分區（段）交通管制第一階段自5月1日上午8點起，分別為：

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1、封閉台1線123.5公里（台61線白沙屯匝道）至127.4公里（台61線新埔聯絡道與台1線路口）南、北雙向車道。

2、5月1日上午8點至5月2日上午8點，通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、通霄鎮白東里拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前實施道路交通管制。

3、5月1日上午8點至下午4點，通霄鎮白東里海堤路（防汛道路）至新埔里新海樓餐廳前由北往南單線通行、後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海堤路（防汛道路）實施道路交通管制，5月1日下午4點後車輛禁行。

4、5月1日上午8點至晚間10點，機動管制台61線西濱快速道路後龍匝道（105公里）至房裡匝道（130公里），含沿線含赤土崎、新埔、通霄一、通霄二及苑裡匝道之南下車道。

第二階段自5月1日晚間10點起，分別為：

1、5月1日晚間10點至5月2日上午8點，封閉台1線127.4公里至132.8公里處（台1線與苗128線路口）南、北雙向車道。

2、5月1日22時30分至5月2日8時，機動封閉台61線西濱快速道路後龍匝道（105公里）至房裡匝道（130公里），含沿線含赤土崎、新埔、通霄一、通霄二及苑裡匝道之南下車道。

第三階段自5月2日0點起，分別為：

1、5月2日0點至中午12點，機動分段管制通霄鎮台1線132公里（通霄聯絡道）至苑裡鎮台1線143.5公里與苗47-1線路口。

2、5月2日0點至中午12點，機動管制通霄鎮中山路（中山路、台1線口北端131.6公里與中山路、台1線口南端135.6公里），車輛改行台1線通霄外環道。

3、5月2日0點至中午12點，機動管制苑裡鎮中山路（中山路、台1線口北端139公里與中山路、台1線口南端142.3公里），車輛改行台1線苑裡外環道。

周邊停車部分，拱天宮第一停車場約50輛，第二停車場約120輛；天德宮停車場約300輛；拱天聖母橋沿線路邊約120輛；海濱路（北往南）單向停車約830輛；台1線往西湖開放路邊停車約800輛；台1線往通霄方向開放路邊停車約3700輛；通霄火車站周邊至通霄海水浴場約1500輛。如遇滿位或管制請另尋適當處所。

因應此次進香，台鐵公司於白沙屯車站有加開、增停班次及加掛車廂，公路局並規劃有高鐵苗栗站到拱天宮專車，通霄鎮公所也安排有接駁車行經通霄火車站及通霄海水浴場到拱天宮，警方鼓勵民眾多加利用大眾運輸服務。

此外，警方也籲請5月1日至2日南來北往行經苗栗地區而非參香的用路人，建議多利用國道1號、國道3號行駛，避開台1線及台61線西濱快速道路路段。

警方鼓勵民眾多利用大眾運輸服務。（圖由警方提供）

警方將以拱天宮為中心，擴大至周邊台1線、西濱快速道路等主要聯外道路，自5月1日上午8點起實施分區（段）交通管制。（圖由警方提供）

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