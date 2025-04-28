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    新營停五立體停車場動工 新增270汽、機車停車格

    新營區新東里人口逐漸增加，新營區停五立體多目標停車場今日動工，新增270個汽、機車停車位，1樓規劃商場多目標使用，預計2026年完工。（記者王涵平攝）

    新營區新東里人口逐漸增加，新營區停五立體多目標停車場今日動工，新增270個汽、機車停車位，1樓規劃商場多目標使用，預計2026年完工。（記者王涵平攝）

    2025/04/28 11:41

    〔記者王涵平／台南報導〕新營區新東里人口逐漸增加，新營區停五立體多目標停車場今日動工，新增270個汽、機車停車位，1樓規劃商場多目標使用，預計2026年完工。

    台南市長黃偉哲等地方各界人士今出席動土儀式，新營停五為南市第13座前瞻立體停車場。

    黃偉哲表示，配合前瞻基礎建設計畫爭取中央補助，闢建新營區新東里多目標立體停車場，總經費4.29億元，中央補助經費1.4億元，採統包工程方式執行，藉由縮短規劃設計作業及行政程序，盡快提供民眾便捷的停車服務。

    新營區為台南市溪北行政與生活重鎮，新東里住宅人口不斷增加，當地的交通與停車需求也隨之上升，連帶衍生更多公共設施服務與基礎民生需求。

    交通局長王銘德表示，新營區停五立體多目標停車場位於東興路，除了滿足民眾停車需求外，也能經由附屬事業的挹注，增加停車場經營效益。立體停車場規劃地上4層，頂樓停車方式設計，興建完成後，新增220席小客車與50席機車停車空間，並再增設1170.18平方公尺多目標使用空間。

    王銘德指出，停五立體停車場周邊多為住宅區使用，停車場除了肩負停車功能以外，良好的人行動線及車行動線是設計中的重要課題。設置連續人行步道，提供安全的步行空間，並確保停車空間方正，創造順暢且安全的動線。透過綠建築節能設計，將規劃綠能停車空間，未來將引入專業停車場業者設置智慧停車系統及綠能充電系統。

    新營區新東里人口逐漸增加，新營區停五立體多目標停車場今日動工，新增270個汽、機車停車位，1樓規劃商場多目標使用，預計2026年完工。（圖由南市交通局提供）

    新營區新東里人口逐漸增加，新營區停五立體多目標停車場今日動工，新增270個汽、機車停車位，1樓規劃商場多目標使用，預計2026年完工。（圖由南市交通局提供）

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