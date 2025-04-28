中市中央市場改建進度延宕 議員質疑未規劃停車場

中央市場將在6月動工拆除，9月完工。（資料照）

2025/04/28 12:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中央市場將進行改建，市議員陳政顯表示，依照市府進度將在5月底完成工程決標，但至今尚未拿到拆除執照，如何決標?同時，中央市場將改建為商場及公園、社宅等，但卻未見市府有規劃停車場，一個商場的成功取決有無停車場，難道市府要等到有人潮才要興建這樣會來不及，要求規劃就應納入。

經發局長張峯源表示，拆除執照是由都發局發放，會跟都發局協調，細部設計已完成；至於停車場問題，財政局長游麗玲表示，在跨局處協調時，市長盧秀燕有裁示此區要加強停車位的供應，要加強車位的共享，市府也已請建設局及都發局於公園及社會住宅規劃中評估增加停車供給可行性。

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台中市的中央市場改建多年，今年編列1550萬執行拆除作業，市府規劃4月底完成拆除設計，5月底工程決標，6月開工，9月底完工以利建設局九月進場開闢公園，商業區將引進商業設施及興建社宅。

市議員陳政顯今天在市議會提出質疑，目前經發局尚未取得拆除執照，如何在5月底進行工程決標，拿什麼來決標，要求經發局要加速，才能如期興建公園及商場。

陳政顯更質疑，現在各地停車場嚴重不足，但看不到經發局對停車場的規劃，一個商場若沒有停車場要如何吸引人潮，要求中市府不要各搞各的，犯了台中公園及中正公園先建公園再蓋停車場的錯，一定要興建停車場。

財政局表示，中央市場採分區同步開發模式推動，由經發局完成拆除作業後，分別移交建設局興建公園設施、都發局規劃興建社會住宅，財政局則負責商場開發。針對議員及地方關心的停車需求，市府已請建設局及都發局於公園及社會住宅規劃中，評估增加停車供給可行性；財政局也於不影響招商誘因前提下，研議於商場開發規劃中增設公共停車空間及共享車位機制，並預計於今年下半年公告招商，提升整體停車服務量能，積極回應市民需求。

市議員陳政顯質疑中央市場拆除太慢。（記者蘇金鳳攝）

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