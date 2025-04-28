高雄市首創「質譜宅急便」服務 免費農產快篩200種農藥

高雄市首創「質譜宅急便」，免費農產快篩200種農藥。（記者陳文嬋攝）

2025/04/28 11:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手國立嘉義大學植物醫學系首創「質譜宅急便」服務，鳳梨與荔枝產季到來，首站5月5日前進大樹區農會姑山集貨場，可檢驗200種常見農藥，就近提供農民免費農藥快篩服務，立即掌握檢驗結果，還有儲備植物醫師進駐提供病蟲害專業用藥諮詢，守護民眾食安更有保障。

目前農產品農藥殘留檢驗方式，主要由政府於田間、集貨場抽驗後，依據衛福部食藥署檢驗方式，要等5至7天檢驗報告才會出爐，若農民自行送驗每件需負擔4千至8千元不等檢驗費用，所費不貲成為農民負擔；農產進到批發市場拍賣前會進行生化或質譜快檢，如不合格必須整批貨銷毀，造成農民心血白費。

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農業局為強化農產品源頭管理，同步提升食品安全保障，與嘉義大學共同合作，運用農業部農業藥物試驗所開發質譜快檢移動實驗室（簡稱質譜快檢車），推出全新免費農藥殘留快檢服務「質譜宅急便」，可同時檢驗200種常見農藥，檢驗速度快且準確度高。

農業局鼓勵農民化被動受檢為主動送驗，產季直接將質譜快檢車開進產區，提供農民免費農藥殘留快篩檢驗，首站將於5月5日前進大樹區農會姑山集貨場，不會造成農民負擔，也能快速得知藥檢結果，讓農民快速掌握自家農產品安全狀況，更守護民眾食品安全多一層保障。

此外，農業局也安排儲備植物醫師進駐，現場提供專業用藥諮詢，針對不同病蟲害問題，給予適當用藥建議，為農友作物管理與民眾食安把關，增添一道防護線。

農業局表示，「質譜宅急便」首站將於5月5日在大樹區農會姑山集貨場啟動服務，正值鳳梨與荔枝產季，提供為期5天服務，請農民上午攜帶至少1台斤果品樣本送驗，報告最快當天、最遲隔天出爐，有意送驗農民友可將果品送至大樹區農會或大樹姑山集貨場，或加入市府APP「高雄植醫來幫忙」諮詢。

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