把家常菜端上舞台！總獎金5萬元 台南「首惜廚師」開放報名

南市環保局「首惜廚師」甄選活動，邀請熱愛料理、關心環境的市民參與，即日起至5月27日開放報名。（圖由南市環保局提供）

2025/04/28 11:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局舉辦「114年首惜廚師甄選活動」，邀請熱愛料理、關心環境的市民，把惜食理念端上檯面，用料理分享對土地的珍惜與對生活的熱愛，即日起至5月27日開放報名，總獎金5萬元。

南市環保局表示，活動分為「惜食創意教案組」與「惜食料理食譜組」2大類，無論是擅長教學還是料理，只要願意將惜食精神落實於生活與教育中，都有發揮的舞台。入選者將於7月12日參加實地甄選，角逐「惜食、學惜」獎項，總獎金高達5萬元。

請繼續往下閱讀...

教案組以「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、惜食材、愛地球、愛分享、愛推廣」等10大惜食行動為主軸，設計2至4節課程；料理組則需規劃2道符合「吃全食、吃格外、食在地」理念的惜食佳餚，展現廚藝與理念兼具的實力。

環保局表示，南市去年在全國賽中榮獲「惜食達人獎」與「創意食育獎」，今年也希望市民朋友多多參加，期望藉由這場甄選，讓惜食理念向下扎根，落實減少食物浪費，推動地方惜食文化。活動詳情與報名方式請至第3屆首惜廚師甄選活動官方網站下載相關資訊及報名表。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法