推全民原教，教育部補助高中職開校訂課程。前總統蔡英文代表國家向原住民族道歉，內湖高工老師作為課程的教材內容。（資料照）

2025/04/28 11:00

〔記者林曉雲／台北報導〕我國原住民族有幾族？哪一族人最多？教育部為推動全民原教，讓生活在同一片土地上的所有人民，都能理解和尊重原住民族群，舉辦「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣計畫」，課程研商過程須邀鄰近部落耆老或原住民族社團代表等討論，114學年度計畫徵件即日起至5月30日止。

以台北市內湖高工教師陳婉嫈設計教案為例，結合國文和歷史、公民，其中一節課，帶領學生閱讀前總統蔡英文代表政府對原住民族道歉文，學生討論道歉原因及承諾，理解國家正視原住民長期遭受的不公平對待，同時也呼籲社會 一起面對這個問題，尋求共存共榮。

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教育部國教署組長孫旻儀說明，為增進高中教師對其教學領域所涉及原住民族知識的認識，強化學生對於原住民族文化知能及培養文化敏感度，於校園中推廣全民原教的概念，委託國立東華大學辦理該計畫。

東華大學說明，課程教學可納入校訂課程，包括「校訂必修課程」、「選修課程」、「團體活動時間」及「彈性學習時間」，課程模式為單一課程以原住民族為主題、每學期至少3週教學內容與原住民族有關或集合數門課程等皆可申請，課程中創造部落與學校交流的機會，進而傳承與保留部落在地文化特色與珍貴的知識內涵。

此外，學校需於計畫申請書呈現研商過程，由學校主管、原住民族相關課程授課教師、家長代表、原住民族代表（例如鄰近部落耆老或原住民族社團代表）、原住民族教育專家學者等召開會議，針對計畫內容進行討論形成共識，且敘明教學規劃是否融入原民會「Indigenous Peoples Rights 原住民族權利手冊」、原住民族10大歷史事件專書等出版品內容。

孫旻儀表示，教育部在受理計畫經費申請後，將組成審查小組，就地方政府及高級中等學校申請案審查，執行期間也將組織專家學者輔導小組，針對學校個別性質差異，給予彈性調整輔導內容。

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