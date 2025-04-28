玩轉台日雙鐵！阿里山林鐵與黑部峽谷鐵道互惠起跑

日本黑部峽谷鐵道。（林鐵及文資處提供）

2025/04/28 10:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）與日本黑部峽谷鐵道攜手，自今年5月3日起至11月30日止推出票券互惠專案，台灣旅客憑阿里山林業鐵路「遊樂區內支線周遊二日券」及護照，可免費兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-貓又」或「宇奈月-笹平」來回車票。

阿里山林鐵被「紐約時報」最新公布2025年「全球52個必遊景點」全台唯一入選景點，與日本富山市並列國際觀光焦點，位於富山縣境內的黑部峽谷曾獲選日本秘境百選之一，行駛其間的黑部峽谷小火車可近距離欣賞壯闊峽谷、黑部川等自然勝景，順遊人氣溫泉鄉「宇奈月」。

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林鐵及文資處長王昭堡表示，阿里山林業鐵路與日本黑鐵2013年締結姊妹鐵道，持續推動車票交換活動，為讓台灣旅客暢遊，黑鐵開放「免預約兌換」，旅客僅需在發車前30分鐘至宇奈月車站出示已使用的「遊樂區內支線周遊二日券」及中華民國護照，即可兌換黑鐵來回車票，全票換全票、半票換半票，不開放10人（含）以上團體兌換。

黑鐵部分路線仍在修復，今年調整車票兌換路線，分別為5月3日至5月9日「宇奈月-笹平」、5月10日至11月30日「宇奈月-貓又」， 乘車資訊可至林鐵及文資處官網或黑部峽谷鐵道株式會社查詢。

阿里山林鐵及日本黑部峽谷鐵道票券交換。（林鐵及文資處提供）

票券交換說明。（林鐵及文資處提供）

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