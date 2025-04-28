淡海輕軌二期路網啟動 先期工程決標縮短1年工期

淡海輕軌路網圖，藍色虛線為第2期路線。（捷運局提供）

2025/04/28 10:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府捷運工程局推動淡海輕軌運輸系統計畫第2期路網，先期統包工程已決標，預計下半年開工，盼提早解決未來主體工程的施工障礙，有效縮短約1年工期；此外，淡海輕軌第2期修正計畫今年4月21日第3度提報行政院審議，市府爭取中央儘速核定，力拚行政院核定後5年完工。

新北市捷運局長李政安表示，已決標的淡海二期先期統包工程，主要內容為中正路32巷至中正路二段51巷間的道路改善、道路拓寬、管線遷移及二期路網軌道鋪設等工程，可提早排除捷運主體工程施工的障礙，避免再次施工，影響淡江大橋通車後的車流，有效縮短淡海輕軌第二期約1年的工期。

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捷運局指出，淡海輕軌由交通部規劃，核定後交由新北市政府興建與營運，並分為二期興建，其中藍海線第1期已於2020年11月15日營運通車。

捷運局說明，藍海線第2期路線原本規劃行經淡水老街，因地方民意分歧，新北市府接手後多次與地方溝通，2020年獲得共識，改採河岸方案，歷時3年半共8次提報交通部修正計畫，終獲審查通過，目前已第3次提報至行政院審議，盼中央儘速核定，使淡海輕軌第二期順利興建，預計行政院核定後5年完工。

新北市議員鄭宇恩表示，淡海輕軌藍海線2期行經淡水金色水岸，屬於人車共用路權，由於過去地方沒有相關經驗，未來可能造成交通混亂，產生安全疑慮，市府須有完善規劃；此外，一次進來五節車廂行駛河岸邊量體太大，恐破壞景觀，建議先以一節車廂試運行；另淡江大橋明年通車，下橋後的聯外道路和淡海輕軌是同一條，勢必造成交通衝擊，市府應進行專業的車流評估與交通規劃，研擬配套措施，避免引發民怨。

新北市議員陳偉杰說，肯定市府在行政院核定計畫前啟動先期工程，把能做的前置作業先完成，有效縮短捷運工期；早期輕軌走老街的方案，引起地方反彈聲浪，如今走河岸的路線取得多數居民共識，土地取得也相對容易；至於輕軌行進是否影響人流、車流，經過溝通，市府同意調整動線和拓寬人行步道，未來遊客可以搭乘淡海輕軌，在河畔欣賞夕陽西下美景，有助於促進觀光發展。

新北市政府推動淡海輕軌第2期計畫，圖為V26A車站模擬圖。（新北市捷運工程局提供）

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