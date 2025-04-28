為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄國際商工校地活化 4月底動工拆除

    國際商工空拍圖。（圖由高市府提供）

    國際商工空拍圖。（圖由高市府提供）

    2025/04/28 09:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕老字號的高雄國際商工於2022年8月走入歷史，市府將推動轉型為捷運聯開及醫學院預定地，拆除工程預計於4月底開工，今年底完成拆除工程。

    國際商工是高雄老牌私校，創立於1948年，原址位於台南市，1956年搬到高雄三多路現址。受少子化衝擊，2022年8月退場停招，校址閒置1年多，市府去年5月宣布，國際商工舊址地，將作為中山大學新設的醫學院籌設使用，培育南方醫療人才，這也是大高雄第一所國立醫學院。

    高雄市工務局今天指出，國際商工占地約2.96公頃的校地，市府推動大眾運輸導向型發展（TOD），計畫將南側校地約1.49公頃土地，變更為捷運開發區，該地區鄰近凱旋醫院、民生醫院、三信家商，以及三多、福德路周邊商業區，具備發展潛力。

    至於北側約1.47公頃，作為醫學院預定地，未來中山大學醫學院進駐後，可串連鄰近民生醫院、凱旋醫院、長照大樓與衛生局的高雄健康園區。

    工務局新工處表示，已於日前召開里民說明會，聽取附近居民意見，拆除工程預計於4月底開工，並於年底完成拆除工程，拆除期間為顧及行車安全，德安街3巷將封街75天，與里長協調後更改垃圾車動線，將對住戶的不便降至最低。

    新工處指出，針對原國際商工校區圍籬外通學道的印度紫檀，經樹木修剪委員會專家評估後，決議現地保留，另校區內健康活力程度、力學結構與樹型良好的樹木，將依核定計畫妥為移植到綠園道人行道植栽帶或其他適當地點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播