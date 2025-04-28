高雄國際商工校地活化 4月底動工拆除

國際商工空拍圖。（圖由高市府提供）

2025/04/28 09:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕老字號的高雄國際商工於2022年8月走入歷史，市府將推動轉型為捷運聯開及醫學院預定地，拆除工程預計於4月底開工，今年底完成拆除工程。

國際商工是高雄老牌私校，創立於1948年，原址位於台南市，1956年搬到高雄三多路現址。受少子化衝擊，2022年8月退場停招，校址閒置1年多，市府去年5月宣布，國際商工舊址地，將作為中山大學新設的醫學院籌設使用，培育南方醫療人才，這也是大高雄第一所國立醫學院。

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高雄市工務局今天指出，國際商工占地約2.96公頃的校地，市府推動大眾運輸導向型發展（TOD），計畫將南側校地約1.49公頃土地，變更為捷運開發區，該地區鄰近凱旋醫院、民生醫院、三信家商，以及三多、福德路周邊商業區，具備發展潛力。

至於北側約1.47公頃，作為醫學院預定地，未來中山大學醫學院進駐後，可串連鄰近民生醫院、凱旋醫院、長照大樓與衛生局的高雄健康園區。

工務局新工處表示，已於日前召開里民說明會，聽取附近居民意見，拆除工程預計於4月底開工，並於年底完成拆除工程，拆除期間為顧及行車安全，德安街3巷將封街75天，與里長協調後更改垃圾車動線，將對住戶的不便降至最低。

新工處指出，針對原國際商工校區圍籬外通學道的印度紫檀，經樹木修剪委員會專家評估後，決議現地保留，另校區內健康活力程度、力學結構與樹型良好的樹木，將依核定計畫妥為移植到綠園道人行道植栽帶或其他適當地點。

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