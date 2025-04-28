四重溪溫泉村設計共創計畫，徵駐村設計師重塑百年名湯。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/28 09:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東四重溪溫泉，與北投、關子嶺、陽明山並稱台灣四大名湯，自日治時期起便是療癒身心的經典之地。百年淬鍊的溫潤泉質與濃厚歷史風情，讓這座溫泉村成為南台灣的寶藏。然而，隨著旅遊型態轉變，這座古老名湯亟需新創意點亮風華。屏東縣政府攜手屏東青年旅創基地，推出「114年四重溪溫泉村設計共創計畫」，公開招募駐村設計師，盼以品牌、空間、策展與體驗設計，為四重溪注入當代活力，重返榮耀。

不同於單純的泡湯體驗，計畫以「讓溫泉不只是溫泉」為核心，邀請設計師進駐四重溪，與在地業者共創泡湯的無限可能。想像在裸湯池畔聆聽音樂演出、在茶席間展開地方對話，甚至在池邊來場電音派對，這些天馬行空的場景，都將透過設計成為現實。屏東縣政府勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，泡湯不只是放鬆，更是連結土地與文化的媒介，盼藉由青年創意，讓四重溪成為體驗創新與傳統交融的文化地標。

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本次計畫精選四家風格迥異的溫泉旅宿作為共創場域，包括擁有男女裸湯大眾池的茴香戀戀會館，盼優化空間動線與氛圍；老字號洺泉溫泉旅館聚焦活化戶外大眾池，創造互動空間；清泉日式溫泉館以昭和澡堂風情為基底，欲打造沉浸式文化體驗；全新試營運的汩汩和苑則以現代日式美學為核心，結合湯屋、茶室與選物店，策劃生活式體驗。汩汩和苑董事長李世棟強調，這不僅是設計合作，更是駐村期間與地方共同探索的旅程。

計畫自即日起至2025年5月16日開放報名，凡年滿18歲，具品牌設計、空間設計、策展藝術或互動媒體經驗的本國或外籍人士（需持合法工作簽證）均可申請。獲選設計師將於2025年7月7日至7月31日駐村，享有7萬元獎金、免費住宿與工作空間、旅平險及最高10萬元製作補助。申請者需提交個人簡介、作品集及初步構想，寄至指定信箱。

李雨蓁補充，屏東青年旅創基地長期致力於串連青年創意與地方場域，此次計畫不僅是四重溪的轉型契機，更為台灣地方創生開啟新篇章。從百年溫泉到未來體驗，四重溪正等待創作者以設計點燃新火花，重新定義泡湯的美好。

四重溪溫泉村設計共創計畫，徵駐村設計師重塑百年名湯。（記者蔡宗憲攝）

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