台北天坑頻傳 林延鳳揭「這2區」風險最高

圖為4月12日台北市士林區文林路與美崙街交叉口，位於美崙街車道上中間有長1公尺、寬1公尺，深度約20公分坑洞。（資料照）

2025/04/28 08:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市士林區文林路、美崙街交叉口近期驚現巨大坑洞，台北市民進黨議員林延鳳舉出最有可能造成天坑的原因在於管線老舊，當中又以士林北投最為嚴重，並指巡檢速度跟不上管線老化速度，呼籲衛工處應優先改善。衛工處回應，汙水管確實僅完成20%檢視，但考量管線較大或年限老舊易提升路面發生災害的幾率，因此才對20年以上大管子先行檢視。

林延鳳表示，監察院於2019年曾就天坑原因列出提醒，車輛碾壓破壞、道路管轄面積遞增卻養護經費偏低及未能重視地下管線複雜老舊，而造成2023年南京西路天坑事件，其中一項因素為管線老舊接頭鬆脫以致土砂湧入。

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林延鳳指出，北市污水管線使用時間實際已逾20年者占49.44%，其中20年以上、未達30年占28.3%、30年以上未達40年占18.27%、40年以上占2.87%；以一般污水管耐用年限40年而言，北市汙水管渠已有接近過半處於生命週期的中後段，20年以上舊衛工管線破千公里、可繞台灣一圈，當中又以士林北投老舊衛工管線佔比最高。

「巡檢速度跟不上管線老化速度，試問以該檢視速度，應多久才有能把老舊的管線，包含土資更新確實完畢？」林延鳳續指，據北市污水管渠延壽檢視作業，從2018年開始並為期12年的計劃執行已經過半，但截至今年底北市檢視長度為545.373公里，僅佔污水下水道總長度2768公里的兩成，換言之，整體計劃至今進度，僅執行兩成。

衛工處回應，汙水管確實僅完成20%檢視，但可追溯北市發展較早導致管線繁雜，而該計劃從2019年開始執行，期間發現管線較大或年限老舊容易提升路面發生災害的幾率，所以後來改為對20年以上大管子進行檢視；至於小管子則因埋深兩公尺左右，上面覆土若發生損害對路面危害輕微，情況尚可控制，重要性因此置於其次。

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