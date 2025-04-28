單日6小時內 澎湖駐地直升機完成長者落葉歸根

澎湖駐地直升機緊急後送蜘蛛網膜下出血病患，前往台中榮總搶命。（凌天航空提供）

2025/04/28 08:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖駐地醫療直升機凌天航空，26日單日6小時內執行2件醫療任務，無縫銜接完成長者心願，也搶救病患生命，雖然馬不停蹄，但全靠機組員及地勤同仁應變能力，順利完成任務返航。

凌天航空26日下午5時30分從澎湖機場起飛前往松山機場接駁病危返鄉病患，據了解該名病患年約85歲，是自行到林口長庚就醫，因病況突變立即向澎湖縣衛生局申請病危返鄉專機接駁，返回澎湖醫院就進照顧，不佔用台灣本島醫療資源，只要能自行就醫絕不使用公共資源，在醫療院所無法再給予其他治療措施後，也懂得斷捨離將醫療資源留給需要的人，再次見到澎湖人的韌性，雖然身處離島交通不便，但都謹記將醫療資源留給更需要的人，其實澎湖人才更懂得這得來不易的醫療資源。

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在病危返鄉返回澎湖途中接獲澎湖醫院申請緊急醫療後送，一名年約38歲女性，因自發性蜘蛛網膜下出血，欲申請送往高醫進行後續治療，但因高雄機場夜間施工管制，凌天航空地勤作業人員隨即聯繫本島其他可接收之作業機場進行病患接收事宜，最終將該名病患轉往臺中榮總進行後續治療。

病危返鄉案件在晚間9時19分返回澎湖機場落地後，凌天航空地勤同仁立即協助地面加油、氧氣瓶更換、醫療器材補充等，在晚間10時7分再次從澎湖機場起飛，緊急醫療後送病患送往台中榮總，從第1趟任務落地至第2趟任務起飛僅花費48分鐘。

單日6小時內，完成長者病危返鄉、重症搶命任務。（凌天航空提供）

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