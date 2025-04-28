地價上漲加上拆遷補助提高 國7用地費增143.8億

國道7號路線圖與經過的交流道。（高公局提供）

2025/04/28 08:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕預計明年上半年開工的國道7號，總經費又從1357.9億增加至1501.7億，原因是地價上漲，加上拆遷補助提高，用地費用增加143.8億。

國道7號主辦機關為交通部高速公路局，長度共23公里，全線以高架為主，沿途經過7處交流道，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，北行至國道10號，共設置7處交流道，包含臨海交流道、大坪頂交流道、小港交流道、大寮系統交流道、鳳寮交流道、鳥松交流道、仁武系統交流道。

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國道7號因環評因素延宕超過10年，經費由原先預估的615.5億元，暴增741.5億變成1357億元；根據高市交通局於議會本會期的業務報告，國7正辦理都市計畫變更作業及地上物查估，預計今年底完成用地取得、明年動工、2030年完工。

高公局近期報告指出，國7建設總經費原規畫1357.9億元（含用地費298.1億元），因地價上漲及高雄市修正｢高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例｣，用地費用增加143.8億，提高到441.9億元，因此總經費也增加到1501.7億元。

據了解，國7進度之前卡在大寮區的選線和用地徵收，因時程拖延，地價上漲，加上拆遷補助提高，造成用地費用增加；高公局目前正辦理第一次修正建設計畫，辦理都市計畫變更及非都計土地協議價購，預定如期於明年上半年正式動工。

在立委賴瑞隆要求下，高公局未來將視用地取得進度，分段施工，加速國7建設期程。

根據高市交通局評估，國7完工通車後，預計能減少國1市區壅塞路段約24%交通量，國10仁武至鼎金系統路段交通量則可減少約29%，紓緩國1、台88及國10的壅塞情形。

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