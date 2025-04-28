英國驚現「恐龍樹」結果！退休夫婦盼助瀕危瓦勒邁松繁殖

瓦勒邁松是全球最稀有的樹種之一。（路透資料照）

2025/04/28 08:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國伍斯特郡（Worcestershire）一處私人花園中，全球最稀有的樹木之一，有「恐龍樹」之稱的瓦勒邁松（Wollemi Pine），近日首次結出毬果。擁有這棵樹的退休夫婦盼能成功繁殖，為此一瀕危物種的保育盡一份心力。

據《每日電訊報》報導，瓦勒邁松是極古老的針葉樹種，可追溯至九千多萬年前，一度被認為與恐龍同時滅絕。直到1994年，才在澳洲雪梨西方約200公里一處偏遠峽谷中，意外發現了殘存的群落。2010年起，瓦勒邁松的樹苗與插枝開始在全球販售，英國維程福特（Wichenford）的潘蜜拉（Pamela Thompson）與阿里斯泰爾（Alistair Thompson）夫婦便購得一株，種植於自家花園。

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本月，他們驚喜地發現這棵樹首次長出了毬果。75歲的退休警官潘蜜拉興奮地說：「若能從這世上最稀有的樹木培育出幼苗並成功繁殖，那絕對是件非常了不起的事。」她提到曾在市面上看到一棵小樹苗售價超過1000英鎊（約合新台幣4.3萬元），足見其珍貴程度。潘蜜拉與同為75歲、已退休的脊椎外科醫生阿里斯泰爾，預計在5月4日配合「全國花園計畫」（National Garden Scheme）開放自家花園供大眾參觀。

潘蜜拉描述，樹上長條懸垂狀的是雄毬果，而球狀帶刺的則是雌毬果。她表示：「我們真正期盼的是，今年稍晚能收集到一些種子並讓它們發芽。」瓦勒邁松約在兩億年前相當繁盛，如今被視為首個透過大規模商業栽培來進行保育的瀕危樹種。其與智利南洋杉等樹木有親緣關係。

1994年，澳洲新南威爾斯省（New South Wales）藍山（Blue Mountains）一位公園管理員在垂降進入偏遠峽谷時，偶然發現了瓦勒邁松，成為20世紀最重要的植物學發現之一。經過十年的秘密培育試驗，瓦勒邁松於2005年首次在歐洲亮相，地點是英國皇家植物園邱園（Royal Botanic Gardens, Kew）。

當時親手種下樹苗的著名生態紀錄片製作人大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）曾感嘆道：「能發現這個來自古老年代的稀有倖存者，多麼令人興奮。某個物種歷經兩億年幾乎未變地存活下來，本身就充滿了浪漫色彩。」

被譽為「恐龍樹」的瓦勒邁松是全球最稀有的樹種之一，圖為其首次在英國伍斯特郡一處私人花園中結出的雌毬果。（圖／Emma Trimble / SWNS）

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