天然奇景遭毒手！台中大坑「風動石」上刻字 網怒炸

「風動石」前方設有禁跨越的標示。（記者許國楨攝）

2025/04/28 07:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中北屯大坑山區著名的自然奇景「風動石」，近日驚傳遭不肖人士跨越圍籬後破壞，平坦的石面上赫然出現數道人為刻痕，形成類似中文字樣，而這塊經歷風雨百年的巨石，如今被刻上印記引發山友群情激憤，還有網友大酸：「大坑猴子會寫字」、「文化素養去哪了」？

風動石位於台中大坑山區，是一塊歷經長年風化而形成、奇蹟般站立不倒的巨石，傳說此石屹立山巔、風吹可動、推之不倒，乃天地精靈化石，因其能在風吹時微微晃動，又不會倒下，被視為珍貴的自然地標，甚至有「風動石不動，地方安康」的說法，除是地方居民敬畏象徵，與附近風動石公園連成一線，頗受民眾及山友青睞。

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然而近日有民眾拍下照片，只見石面上清晰可見幾個刻劃痕跡，形狀如中文字樣的「信真」，彷彿將這座沉靜多年的石頭「打上標記」，據了解，犯案者疑似為了拍照留念，翻過保護圍欄直接站上石頭，在無人制止情況下動手刻字，有山友語帶諷刺地說：「看來大坑的猴子已經會寫字了。」

而照片曝光後，也立刻引來大批網友怒轟「太自私了」、「天然景觀不是你家的白板」、「這是文化破壞」，也有山友無奈表示：「圍牆都圍起來了，還是有人爬進來刻字，真的沒救了。」更有民眾建議相關單位應加強巡查與監控設備，避免類似事件一再發生。

台中市風景區管理所則表示，「風動石」上的字樣，明顯是民眾攀越圍籬後踩踏到石頭上刻寫，也有相當的危險性，目前除已請同仁趕往清除，也呼籲民眾，該石是難得的自然奇景，希望大家共同維護，不要因一時貪玩或失德行為，破壞這些美好景觀。

大坑山區著名的自然奇景「風動石」，當地有傳聞「風動石不動，地方安康」。（記者許國楨攝）

「風動石」常有民眾駐足拍照賞景。（記者許國楨攝）

石頭上被民眾刻字破壞。（記者許國楨攝）

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