爆乳甜美、清純學生妹！矽膠娃娃實體店崛起 主打陪伴搶商機

2025/04/27 23:41

咖啡館以等身大小的矽膠娃娃為主題，有甜美款、豐胸版。（記者許國楨攝）





矽膠娃娃有爆乳款、清純款。有客人還手機直播。（記者許國楨攝）

學生妹款的矽膠娃娃。客人可以一邊喝咖啡與娃娃無聲互動。（記者許國楨攝）

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〔記者許國楨／台中報導〕矽膠娃娃市場長期受網路詐騙困擾，不少消費者因產品高價而成為詐騙集團鎖定目標；然而，隨實體店面興起，這現象逐漸改變。台中市北區就有一間特別的「矽膠娃娃」咖啡館，除營造魔幻奇異的氛圍，也能讓消費者與矽膠娃娃實際無聲互動選購，主打陪伴商機。

過去，不少消費者網購矽膠娃娃常遭遇詐騙，不是付款後被賣家拉黑，就是收到與廣告圖片嚴重不符劣質品。由於矽膠娃娃普遍被視為情趣用品，許多受害者礙於面子忍氣吞聲，甚至不敢報案，導致這類詐騙猖獗。為此，近年來有業者選擇開設實體店面，讓消費者能夠親自挑選，確保商品品質，同時提供專人配送服務，減少購買風險。

而台中市北區就有一間實體「矽膠娃娃」咖啡館，客人來此不是為了尋找刺激，而是尋求一種寧靜的陪伴。有些人因為感情受創，有些人單純想要一個無聲傾聽對象，而它們成為一種另類的陪伴心靈慰藉。

這些穿著清涼火辣爆乳、女僕或是清純學生裝扮的人形娃娃，靜靜等待客人光臨，張先生說，初次來店消費，身邊坐著一個擬真人偶，一開始也不太敢碰，看著朋友摸「她」，還描述皮膚摸起來就跟真人一樣，觸感幾可亂真，感覺「沒有那麼陌生」，讓他逐漸放下戒心，開始接受這樣另類互動體驗。

業者認為，人偶娃娃最重要功能是傾聽，「在真實世界人與人互動中，有時人心隔肚皮，真話還是謊言莫辨」。娃娃作為一個無聲傾聽者，她全然地接受客人說法，你可以跟她說內心真話，滿足了客人需求。

不過擬真娃娃要價不菲，從6萬元到20萬元都有，也會有破損受傷或是要改變造型的時候；該咖啡館除附設妝髮部也有「娃娃醫院」，修復客人心愛的人偶。矽膠娃娃對普羅大眾見仁見智，或許只是物品，但對另個族群而言，卻是一種無聲陪伴，是一個可以傾訴而不會評判的存在，成為許多人心靈的避風港。

台中市有一間特別的「矽膠娃娃」咖啡館。最左側為女僕版矽膠娃娃。（記者許國楨攝）





咖啡館除附設妝髮部也有「娃娃醫院」，專門提供矽膠娃娃修復服務。（記者許國楨攝）

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