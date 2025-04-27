為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    爆乳甜美、清純學生妹！矽膠娃娃實體店崛起 主打陪伴搶商機

    2025/04/27 23:41
    咖啡館以等身大小的矽膠娃娃為主題，有甜美款、豐胸版。（記者許國楨攝）<br /><p>

    咖啡館以等身大小的矽膠娃娃為主題，有甜美款、豐胸版。（記者許國楨攝）

    矽膠娃娃有爆乳款、清純款。有客人還手機直播。（記者許國楨攝）

    矽膠娃娃有爆乳款、清純款。有客人還手機直播。（記者許國楨攝）

    學生妹款的矽膠娃娃。客人可以一邊喝咖啡與娃娃無聲互動。（記者許國楨攝）

    學生妹款的矽膠娃娃。客人可以一邊喝咖啡與娃娃無聲互動。（記者許國楨攝）

    相關新聞請見︰

    獨家》客製矽膠娃娃「紀念亡妻」 業者不接單原因曝光

    〔記者許國楨／台中報導〕矽膠娃娃市場長期受網路詐騙困擾，不少消費者因產品高價而成為詐騙集團鎖定目標；然而，隨實體店面興起，這現象逐漸改變。台中市北區就有一間特別的「矽膠娃娃」咖啡館，除營造魔幻奇異的氛圍，也能讓消費者與矽膠娃娃實際無聲互動選購，主打陪伴商機。

    　過去，不少消費者網購矽膠娃娃常遭遇詐騙，不是付款後被賣家拉黑，就是收到與廣告圖片嚴重不符劣質品。由於矽膠娃娃普遍被視為情趣用品，許多受害者礙於面子忍氣吞聲，甚至不敢報案，導致這類詐騙猖獗。為此，近年來有業者選擇開設實體店面，讓消費者能夠親自挑選，確保商品品質，同時提供專人配送服務，減少購買風險。

    　而台中市北區就有一間實體「矽膠娃娃」咖啡館，客人來此不是為了尋找刺激，而是尋求一種寧靜的陪伴。有些人因為感情受創，有些人單純想要一個無聲傾聽對象，而它們成為一種另類的陪伴心靈慰藉。

    　這些穿著清涼火辣爆乳、女僕或是清純學生裝扮的人形娃娃，靜靜等待客人光臨，張先生說，初次來店消費，身邊坐著一個擬真人偶，一開始也不太敢碰，看著朋友摸「她」，還描述皮膚摸起來就跟真人一樣，觸感幾可亂真，感覺「沒有那麼陌生」，讓他逐漸放下戒心，開始接受這樣另類互動體驗。

    　業者認為，人偶娃娃最重要功能是傾聽，「在真實世界人與人互動中，有時人心隔肚皮，真話還是謊言莫辨」。娃娃作為一個無聲傾聽者，她全然地接受客人說法，你可以跟她說內心真話，滿足了客人需求。

    　不過擬真娃娃要價不菲，從6萬元到20萬元都有，也會有破損受傷或是要改變造型的時候；該咖啡館除附設妝髮部也有「娃娃醫院」，修復客人心愛的人偶。矽膠娃娃對普羅大眾見仁見智，或許只是物品，但對另個族群而言，卻是一種無聲陪伴，是一個可以傾訴而不會評判的存在，成為許多人心靈的避風港。

    台中市有一間特別的「矽膠娃娃」咖啡館。最左側為女僕版矽膠娃娃。（記者許國楨攝）<br /><p>

    台中市有一間特別的「矽膠娃娃」咖啡館。最左側為女僕版矽膠娃娃。（記者許國楨攝）

    咖啡館除附設妝髮部也有「娃娃醫院」，專門提供矽膠娃娃修復服務。（記者許國楨攝）

    咖啡館除附設妝髮部也有「娃娃醫院」，專門提供矽膠娃娃修復服務。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播