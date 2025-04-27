桃園龍岡米干節今年攬客15萬人次 火把饗宴掀閉幕高潮

「2025桃園龍岡米干節」壓軸火把饗宴掀閉幕高潮。（記者李容萍攝）

2025/04/27 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局舉辦為期兩週的「2025桃園龍岡米干節」活動，經大數據統計共吸引15萬人次到訪，首週安排灑水祈福儀式，參與民眾一同灑水祝福並將這份溫暖傳遞出去，表達對緬甸災情的關懷；緊接著今（27日）晚壓軸登場的火把晚會，更將活動氣氛推向最高潮，晚會中不僅能欣賞到震撼人心的火舞特技與精彩表演，「火把求吉」閉幕儀式由市府秘書長溫代欣代表點燃象徵團結與祝願的篝火、打歌共舞，以薪火相傳的寓意延續米干節族群共榮、在地共好的理念。

「火把節」是雲南少數民族的重要傳統節日，大家燃起火把，火光躍動，搭配著陣陣的樂聲與腳步聲，身穿民族服飾的舞者圍繞著火圈旋轉，祈求風調雨順、來年豐收，異域孤軍於撤退來台時也將這項傳統文化一併帶來龍岡，成為每年米干節不可錯過的重頭戲，除了讓遊客體驗認識在地獨特的魅力外，也希望透過活動的舉辦能將珍貴的族群歷史文化傳遞給下一代，凝聚社區參與，帶動商圈發展。

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溫代欣表示，龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三區，乘載著歷史記憶也傳承著在地的好滋味、更有著其他地方難以發現的特殊料理及食材，適合遊客前來體驗異域的獨有文化，市府持續推動並優化米干節活動，透過在地達人引路導覽，串聯周邊小旅行如忠貞市場、清真寺、國旗屋與眷村風情，值得一提的是忠貞新村文化園區也獲選交通部觀光署之「台灣觀光100亮點」肯定，其中異域故事館（地方私人博物館）每年平均約3萬人次前來參觀導覽（預約制），今年更將迎接第10萬人次。

觀旅局代理局長王麗娟提到，去年11月桃園龍岡地區的米干業者前往韓國參加「2024龜尾拉麵節」，廚師們現場製作道地米干，讓韓國民眾親身品嚐其獨特風味，也將桃園多元文化、美食推廣至海外；而桃園與神戶機場今年4月18日起正式啟航直飛，本屆米干節也安排神戶貴賓體驗最具特色的長街宴簸箕飯，更邀請來自貝里斯、馬紹爾群島共和國、聖露西亞、盧森堡、約旦、以色列、蒙古國、汶萊、關島、緬甸、沙烏地阿拉伯國、沖繩駐台使節，安排民族服裝體驗、動手DIY米干，感受原汁原味的滇緬美食文化，進一步將桃園龍岡米干節逐步推向國際。

「2025桃園龍岡米干節」壓軸火把饗宴掀閉幕高潮。（記者李容萍攝）

「2025桃園龍岡米干節」壓軸火把饗宴掀閉幕高潮。（記者李容萍攝）

「2025桃園龍岡米干節」壓軸火把饗宴掀閉幕高潮。（記者李容萍攝）

「2025桃園龍岡米干節」壓軸火把饗宴掀閉幕高潮。（記者李容萍攝）

「2025桃園龍岡米干節」壓軸火把饗宴掀閉幕高潮。（記者李容萍攝）

「2025桃園龍岡米干節」壓軸火把饗宴掀閉幕高潮。（記者李容萍攝）

「2025桃園龍岡米干節」壓軸火把饗宴掀閉幕高潮。（記者李容萍攝）

「火把求吉」閉幕儀式由市府秘書長溫代欣（中）主持和致詞。（記者李容萍攝）

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