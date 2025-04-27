基隆公車票價19年未調整 運價審議會5月討論

基隆市公車運價19年未調整。（記者俞肇福攝）

2025/04/27 21:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市公車連年虧損，基隆市政府每年編列預算補貼虧損，又因為公車常故障拋錨，為市民詬病。基隆市交通處除爭取中央補助採購低底盤電動公車外，基隆市政府決定啟動運價審議委員會，預計在5月12日基隆市議會定期會開議前開會，討論運價調漲幅度，希望能改善公車處長期虧損的財政沉疴。

截至2023年底，基隆市公車處累積虧損高達19.57億元，影響所及，公車老舊及故障頻傳屢屢鬧上新聞。市府指出，基隆市公車運價長達19年沒有調整是一大關鍵，台北市公車運價都已經高達25.311元的現在，基隆市公車運價仍停留在16元。

請繼續往下閱讀...

基隆市65歲以上長者、身心障礙者均可使用社福卡搭乘市公車，基隆市社福卡搭乘市公車不像台北市有使用次數上限；過去議會雖曾傳出擬設限，但最終未在議會通過。

無黨籍基隆市議員陳冠羽指出，市公車長期虧損問題要解決，首要之務就是讓「運價審議委員會」真正運作，釐清公車一段票到底要花多少錢，市府才能從根本上，透過補貼「運價跟票價差額」，讓市公車處不再開門就虧損。

國民黨基市議員韓世昱說，市府應該參考台北市經驗，針對票價及使用社福卡次數調整做評估，樽節開支省下的錢，則應加開長輩醫療公車班次，因應長者與日俱增的趨勢。

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，公車處一直以來承擔營運的盈虧，同時又承擔著補貼的角色，因此虧損始終無法改善，如果沒有釜底抽薪，徹底釐清公車處角色定位；再者，運價的調整也只是調整運價而已，除非票價跟著調整，但票價會連動調整嗎？

如果票價沒有連動調整，只是在計算運價，那麼公車處的虧損就會一直存在，那再談公車處的改革，逸或者是改善公車處財務結構，恐怕都是多談的。

公車處長鄭永陽強調，調整運價可改善公車處的財政體質，進而讓公車處能夠有餘力進行公共運輸軟硬體的強化，提升服務品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法