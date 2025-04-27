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    新北市美術館週末開幕式15萬人到場 300秒大煙火秀超吸睛

    新北市美術館在戶外園區舉行開館系列活動，綻放長達300秒的煙火秀。（記者陳奕劭攝）

    新北市美術館在戶外園區舉行開館系列活動，綻放長達300秒的煙火秀。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/27 21:46

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市美術館25日開館，今晚在戶外園區舉行開館系列活動，除了主題市集、建築光雕展演外，FOCASA馬戲團也帶來精采演出，緊接著長達300秒的煙火秀，點亮鶯歌夜空，以絢爛煙火為週末的藝文盛會揭開序幕，也吸引15萬名民眾熱情參與。

    新北市美術館晚間活動人潮眾多，估計至少15萬人到場，美術館各角落都坐著觀賞煙火的人潮，FOCASA馬戲團開心與親子互動，氣氛熱絡。

    新北市副市長朱惕之表示，新北市美術館未來不僅是展覽的空間，更是各式藝文活動共鳴的平台，讓市民感受藝術帶來的想像力，市府策劃為期六週的開館系列活動，讓藝術透過表演、市集、光雕、音樂等多元形式，進入每個人的日常生活，歡迎大家6月1日前，每週末都來新北市美術館同樂。

    市府文化局表示，新北市美術館開館系列活動持續至6月1日為止，6月30日前開放民眾免費參觀；小男孩樂團攜手隨心所欲樂團將於5月3日下午4點30分帶來《Hey！新美館》音樂演出，金曲歌手張清芳與新北市交響樂團將在5月3日晚上7點10分聯袂演出《星月芳語：五月的樂章》。

    文化局指出，平日晚間6點30分至8點30分將在新北市美術館，持續播放建築光雕展演，為城市夜晚增添藝術光彩。由於人潮眾多，建議民眾多使用大眾運輸工具，可搭乘台鐵至鶯歌站，自文化路出口步行約6分鐘即可抵達，或搭乘公車731、981、917、939副線至「新北市美術館站」，一起享受藝術與生活。

    壓軸的300秒煙火秀，在倒數聲中點亮夜空，吸引民眾搶拍。（記者陳奕劭攝）

    壓軸的300秒煙火秀，在倒數聲中點亮夜空，吸引民眾搶拍。（記者陳奕劭攝）

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