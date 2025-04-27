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    健康台灣全國論壇 學者籲重症中心取代醫學中心

    台大公衛學院院長鄭守夏。（資料照）

    台大公衛學院院長鄭守夏。（資料照）

    2025/04/27 21:28

    〔記者林志怡／台北報導〕2025年健康台灣全國論壇今日登場，台大公衛學院院長、前中央健保局長鄭守夏於會中指出，我國健保滿意度極高，但隨著人口老化、醫療需求增加，但保費沒能增加，健保很難永續，且我國醫療競爭激烈，卻不全然是有效競爭，未來或可以「重症中心」取代「醫學中心」，提升醫療韌性。

    鄭守夏指出，台灣民眾對於健保滿意度達到9成，是非常少見的情況，但隨著人口越來越老化，醫療需求只會增加，但經濟成長不容易增加，健保保費自然也不容易增加，「所以我們看到的是，健保要永續其實是非常非常的困難。」

    此外，鄭守夏表示，保險應是財務風險的分散機制，而健保架構在醫療體系之上，醫療體系不好，健保不可能會好，且健保具有強制性，必須確保民眾醫療服務的可近性與平衡，且會直接影響醫療提供者的行為，需要非常小心的設計，讓醫病兩方都安心。

    鄭守夏說，台灣醫療可近性極好，但有效性及品質是還需要努力的地方，且我國的醫療成本與效率非常高，尤其近10年來，有不少醫師抱怨內外婦兒科4大皆空，且第一線的護理人員面臨過勞。

    因此，我國醫療競爭非常激烈，但不一定就是有效的競爭，如果只認為「越大就是越好」，這其實是不好的競爭，現在也普遍認為醫學中心就是要「很大」，但醫療單位應聚焦於功能與效能，未來或可以「重症中心」取代「醫學中心」，也希望藉此鼓勵中型醫院具備重症處理能力，提升整體醫療韌性。

    鄭守夏也提到，當人口越來越老、需求越來越高，但健保收費並未提升的情況下，已經不可能論量計酬，要轉向「用價值計酬」的作法，且目前台灣醫療「以病人為中心」還停留在口號階段，民眾接受的還是片段式的醫療。

    鄭守夏解釋，我國醫療極度專科化，民眾也非常享受選擇的自由，一張健保卡喜歡看哪裡就看哪裡，所以台灣推了轉整制度超過20年都沒有明顯成效，且在人口老化下，慢性病就像好朋友，跑都跑不掉，此時健康管理跟醫療一樣重要。

    健保署長石崇良則說，健保改革迫在眉睫，目前健保朝向「不同工不同酬」方向改進，且優先調整急重症、產科，後續將再調整診察費及各項手術費用等，也提供偏鄉與新設醫院保障，未來也將擴大家醫計畫，透過家醫大平台整合個人健康資料。

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