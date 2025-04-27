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    WSSA世界疊杯賽 我國累計7金5銀2銅

    8歲以下組雙人Cycle由杜旻澍（6歲）與杜旻澔（7歲）拿下冠軍。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

    8歲以下組雙人Cycle由杜旻澍（6歲）與杜旻澔（7歲）拿下冠軍。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

    2025/04/27 20:59

    〔記者楊綿傑／台北報導〕今年WSSA競技疊杯世界錦標賽近日在瑞士舉行為期3天賽程，由16位選手所組成的台灣代表隊，完成2日賽程已勇奪7金5銀2銅，且從10歲以下到19歲以上組別，全隊選手都已全數鍍金，以越級打怪之姿寫下全齡制霸的歷史新頁。

    2025 WSSA競技疊杯世界錦標賽共有來自全球23個國家、411位選手參與，台灣代表隊在第一天賽事就拿下5金2銀1銅佳績，且16位隊員全員鍍金，第二天賽事再奪2金3銀1銅。

    中華競技疊杯運動推廣協會指出，賽事次日的雙人Cycle賽事中，8歲以下組由桃園市青埔國小的兄弟檔杜旻澍（6歲）與杜旻澔（7歲）攜手出戰8歲以下組雙人Cycle項目，展現出色的默契與穩定表現，成功奪得金牌。

    而10歲以下組則由林詩淇（8歲，桃園市莊敬國小）與范榕容（10歲，台北市天母國小）首次搭檔，展現絕佳默契，成功奪得金牌。

    16歲以下組是由呂侑宸（10歲，桃園市錦興國小）與曾渘媃（15歲，新北市裕德實驗高中）組成的搭檔，以出色表現獲得銀牌。

    至於18歲以下組由鄢丞佑（17歲，新北市錦和高中）與陳柏妤（18歲，國立成功大學）組成的搭檔，憑藉默契與節奏感奪得銀牌；張瑜庭（16歲，新北市新莊高中）與李子煜（17歲，台北市中正高中）表現穩定獲銅牌。

    在19歲以上組方面，由林詩哲（19歲，國立中興大學）與陳晏佐（19歲，國立中興大學）攜手出征，於雙人Cycle項目中奪得銀牌。

    此外，在大會表演賽事「STACK OUT 挑戰賽」中，鄢丞佑代表台灣參賽，成為唯一留到最後的亞洲男子選手，最終獲得第三名，獲頒瑞士巧克力三角形禮盒，為比賽增添趣味性。

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